Маркарова против налога на выведенный капитал

Об этом и.о. министра финансов Оксана Маркарова сообщила сегодня на лекции «Экономика-2020» в рамках цикла «Украина-2020».

«Бизнес ни разу не требовал от меня налога на выведенный капитал. Это не было в топ-10 важных для них вопросов », - отметила чиновница.

И.о. министра финансов считает, что прежде всего надо еще слишком много сделать для реформы администрирования в нынешних условиях, а поэтому сейчас не время для внедрения новых налогов.

«Налог на выведенный капитал, если внедрять его полностью, сейчас приведет к потерям государственного бюджета», - пояснила Маркарова.