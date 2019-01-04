Хит года от KAZKA, украинские рестораны и женский бокс. Лучшие подкасты недели - выбор редакции Сегодня, 18:25 20 Цей матеріал також доступний українською

Если вы пропустили последний выпуск авторской передачи Скажені пси из-за работы - это не беда. Подкасты всегда будут под рукой, и у вас будет возможность слушать любую передачу когда удобно. Ниже мы собрали 6 самых интересных подкастов за неделю.

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Новогодние итоги и прогнозы

Журналисты Аркадий Бабченко и Юрий Мацарский в эфире новогоднего выпуска авторской программы Справа двох вспомнили главные мировые события 2018 года и сделали прогнозы, чего стоит ожидать от 2019-го. Если говорить коротко: это был тяжелый год. Если добавить немного подробностей: в РФ прошли выборы, на которых в очередной раз победил Путин; умер последний самец северного белого носорога на планете; в Армении прошла революция... И это далеко не все, о чем стоит упомянуть.

Украинская музыка 2018 года

Что кроме хита группы KAZKA слушали украинцы в 2018 году? Почему песня Плакала так понравилась слушателям? Чего наконец-то достигли The Hardkiss? Над чем стоит поработать Оле Поляковой? И что особенного в последнем альбоме Vivienne Mort? Ведущий Павел Новиков вместе с Игорем Панасовым, главным редактором портала Karabas Live, поговорил о лучшей украинской музыке 2018 года.

Что едят украинцы?

Известный киевский ресторатор и владелец сети Borysov GastroFamily Дмитрий Борисов пришел в гости на Радио НВ в последний день 2018 года. Первый вопрос, который задал ему ведущий Павел Новиков был таким: устраивают ли новогодние корпоративы для сотрудников ресторанов? Спойлер: Борисов принципиален в этом вопросе и отправляет команду домой, отдыхать с близкими и родными.

Во время эфира Борисов рассказал, кто из украинцев ходит в рестораны и чего от них ожидают. Он отметил, что по статистике его гости еще не готовы к сознательному потреблению, те же веганские хот-доги в среднем покупают до 10% посетителей. Также украинцы все еще любят экзотическую пищу ( "суши/пицца/хинкали") и не спешат массово посещать заведения с современными украинскими блюдами. По его словам, клиенты столичных ресторанов привередливые и избалованные: они ожидают стильных интерьеров, невероятный сервис (официант должен быть, "как зайчик") и еду "мишленовского уровня" всего за 10 евро. Поэтому иностранцы, которые приезжают в Киев, приятно удивляются.

Украинки в боксе

Какой вид спорта был самым популярным в Украине в 2018 году? Бесспорно бокс! Мы встретили 2019-й с четырьмя действующими чемпионами мира. Однако не только боксеры-мужчины прославили нашу страну. 2018-й год подарил нам двух серебряных призерок чемпионата мира! Одна из них, Мария Бова, пришла в гости на нашу программу "Фан-сектор". Она рассказала слушателям, каким для нее был 2018-й год, как на ее карьеру повлияло рождение второго ребенка, чем женский бокс отличается от мужского, а также много подробностей о своих спортивных буднях.

2018-й год в книгах

Какие книги издали в 2018 году в Украине, кем стоит гордиться и кого обделили вниманием читатели или издательства? Накануне Нового года в программе Марины Фиалко Том первый мы подвели итоги "книжного" года вместе с Александром Афониным, президентом Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей.

Хочется сразу предупредить: этот эфир не из "победных", проблем в украинском книгоиздательстве немало. Например, Афонин отметил, что за последние 15 лет в Киеве (и в других городах Украины) исчезли крупные полиграфические предприятия, а частные компании печатают лишь небольшие тиражи книг. Кроме того, немалое количество литературы, которую выпускают украинские издательства, так или иначе касается школы - это либо учебники, либо методические/вспомогательные материалы. "75% литературы, которая выходит в странах ЕС, рассчитана на взрослого человека, в Украине - 65% школьных и около-школьных изданий", - отметил он.

Также мы поговорили об успехах украинских книг на международных выставках, о работе украинских переводчиков и нон-фикшн-литературе, которая в большом количестве появляется на рынке Украины. Так что если вы интересуетесь книгоизданием - эта беседа для вас.

История легендарного Щедрика

Накануне Нового года мы выпустили серию праздничных фичеров. Один из них посвятили Щедрику - вероятно, самой известной в мире украинской щедривке. Когда приходят рождественские праздники, именно эта композиция звучит в различных вариациях в разных уголках планеты. Автор Щедрика Николай Леонтович посвятил обработке этой композиции 20 лет, и переписывал ее раз 5!