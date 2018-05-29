О чем говорят фанаты. Что происходило на улицах Киева ночью после финала Лиги Чемпионов

Александра Горчинская провела ночь на улицах после финала Лиги Чемпионов Реал - Ливерпуль в Киеве, чтобы послушать, о чем говорят футбольные фанаты

- Думаю, надо закрываться, а то набегут сейчас пьяные, - высокий плечистый мужчина в светло-красной футболке стоит на ступеньках одного из столичных пивных баров возле метро Театральная. Его собеседник пожимает плечами.

На часах 23:42. Только что закончился финал Лиги чемпионов. Реал Мадрид выиграл у Ливерпуля со счетом 3:1. Бары и пабы в центре начинают покидать люди, смотревшие трансляцию матча на экранах. Замечаю, что у перекрестка возле ЦУМа уже нет красивого черно-желтого кабриолета Мустанг, который стоял там еще два часа назад. Думаю, как он уехал, если движение со всех сторон здесь перекрыто.

На Крещатике фотографируется группа индусов. На парапете у подземного перехода распивает крепкий алкоголь группа молодежи. Над НСК Олимпийский летает вертолет. Его гул доносится и до меня.

“Роналду - не больше, чем раздутый миф”

Успеваю дойти чуть дальше, до перекрестка с бульваром Тараса Шевченко, как вдруг навстречу мне начинают высыпать первые болельщики, которые смотрели матч на стадионе. Почти все в руках несут пластиковые стаканы с пивом. Сразу видно, кто за какую команду. Ливерпульцы идут молча, в то время как поклонники Реала кричат, улыбаются и живо обсуждают что-то друг с другом.

- Оле-оле-оле, Ливерпуль! - вдруг проносится мимо группка парней и девушек. Громко кричат и несут перед собой флаг. Все вокруг удивленно оборачиваются.

- Потерялись, наверное. Заблудились, - слышу чей-то голос рядом с собой.

Среди фанатов - немало детей, мальчиков лет 10-12 на вид. Многие из них - те, что в красных ливерпульских футболках, идут с расстроенным видом.

Реал Мадрид выиграл у Ливерпуля со счетом 3:0 Фото: epa.eu

- На*уярился, надо расслабиться, - громко говорит своему собеседнику идущий мимо тучный мужчина. Многие сворачивают с Крещатика на бульвар Шевченка. Возле местного паба на улице - с десяток людей.

“Роналду - не больше, чем раздутый миф”, - это до меня доносятся обрывки бесед.

На утро в новостях появятся сообщения о драке с участием ливерпульских фанов в этом пабе. По словам очевидцев, все начиналось со словесной перепалки, но переросло в потасовку: участники драки кидались друг в друга камнями и кирпичом, кто-то распылил перцовый баллончик.

Иду дальше по направлению к стадиону. Почти все, кто идет оттуда, одеты легко: в футболки и шорты. На некоторых - красные панамки, на других - черные кепки с логотипом Лиги Чемпионов.

- Хочешь увидеть крови - поехали в Африку, - говорит своему спутнику по-английски идущий сзади меня мужчина, внешне напоминающий одного из героев мексиканского сериала про наркобарона Пабло Эскобара.

Откуда-то сбоку выруливает пухлый человек в белой футболке, шортах и черных наушниках. На ходу допивает пиво из литровой пластиковой бутылки, бросает ее здесь же, прямо под дерево на тротуаре, сплевывает и идет дальше.

На улице Шота Руставели, уже совсем близко к стадиону, припаркованы белые автобусы. Возле синагоги - пару десятков полицейских. Посреди дороги, несмотря на позднее время, стоит сгорбленная бабушка с белым измятым бумажным стаканом в руке и просит проходящих кинуть ей немного мелочи.

Вопреки ожиданиям киевлян большинство фанатов уехали в аэропорт ночью, сразу после окончания матча. Фото: epa.eu

- Liverpool is the champion! - выкрикивает кто-то.

На ступеньках ночного клуба на перекрестке Шота Руставели и Рогнединской разбросаны пустые банки, бутылки и стаканы. У дороги стоит бетонная клумба: в ней поселились живой зеленый куст и несколько бумажных стаканов из-под колы. Пока я наблюдаю за всем этим, в полуметре от меня пролетает недоеденный кусок пиццы - какой-то парень пытается попасть в эту самую клумбу, но не попадает. Пицца шлепается на асфальт. По ней тут же проходит толпа молодежи. Девушка громко запевает:

- Что запечалилась, девица красная?

Навстречу все идут и идут люди в красных футболках - болельщики проигравшего Ливерпуля.

Делаю еще круг по району. В арке, которая ведет к метро Льва Толстого, внезапно нахожу один рабочий ларек с водой, пивом, мороженым, чипсами и разными другими снеками. В ларьке - две продавщицы, одна постарше, другая помладше. Подхожу. Передо мной влезают двое не очень трезвых парней.

Финал Лиги Чемпионов проходил на НСК Олимпийский в Киеве. Фото: epa.eu

- Дайте пива нам, будь-ласка!

- Есть Черниговское и Карлсберг на разлив, - отвечает им продавщица помоложе.

- А бесплатно нальете? - пытаются флиртовать с ней парни. Она отрицательно качает головой.

- А шо почем?

- Все - по 50.

Парни удивленно смотрят друг на друга:

- Не, мы шо, лошары какие-то?

Неспешным шагом удаляются в арку. Кто-то кричит им вслед, то ли в шутку, то ли всерьез: “Пацаны, там дальше [пиво] по 100”.

Станция метро Льва Толстого перекрыта на вход и выход, на улице спуск в метрополитен охраняет кордон из полицейских в желтых светоотражающих жилетах поверх формы. В ночь финального матча Лиги Чемпионов столичная подземка продлила свою работу до 3:15 часов. Но закрыла на вход и выход несколько центральных станций.

На площади Льва Толстого - куча “красных” болельщиков, они пришли забрать свои чемоданы в импровизированных камерах хранения, которые разместили здесь в белых палатках специально под финал ЛЧ. Некоторые сидят на асфальте, угрюмо подпирая голову руками. По асфальту летают целлофановые пакеты.

Ночью фанаты устроили драку в одном из пабов в центре Киева. Фото: Фото: epa.eu

На подходе к парку Шевченко - кордоны из полицейских в полном обмундировании. Подхожу к ним, чтобы спросить, какие станции метро открыты сейчас, но меня опережает пара китайцев. Интересующий вопрос задают правоохранителям на английском.

- Ю кен гоу виз метро Университет, - уверенно, с акцентом произносит один из полицейских, нарушая всю сказанную конструкцию одним неправильно подобранным словом. Машет рукой в сторону метро.

В парке Шевченко очередь в ночной киоск, где продают чай, кофе и круассаны. Вокруг - много людей. Фанаты Реала пьют пиво и громко смеются. На лавочке сидят двое нетрезвых мужчин. Один, скорее всего, наш земляк, что-то увлеченно объясняет другому, машет руками:

- Май вайф из факинг крейзи. Именно май вайф, понимаешь?

Собеседник понимающе кивает головой.

Вопреки витавшим в воздухе ожиданиям, что ночью после матча болельщики будут крушить витрины и спать в цветочных клумбах, ничего такого не происходит. В большинстве фанаты передвигаются централизованно, группами. В одиночку не разбредаются, к прохожим не пристают.

Приехать на любимую команду, и смотреть, как она проигрывает - ужасно, наверное

Тарас Шевченко, стоящий на пьедестале в центре парка, смотрит прямо на большое электронное табло. Там показывают расписание автобусных рейсов прямиком в аэропорт Борисполь. Каждый автобус прикреплен к определенному рейсу - футбольные фанаты массово улетают чартерами сегодня же ночью.

Мимо болельщиков по парку бродят мужчины в штатском, поверх одежды - синие жилеты с серебряной надписью “Полиция диалога”. Это подразделение было сформировано из полицейских, специально обученных европейскими специалистами. Полиция диалога должна предотвращать возможные конфликты на массовых мероприятиях несиловыми методами, путем ведения переговоров.

- Приехать на любимую команду, и смотреть, как она проигрывает - ужасно, наверное, - рассуждает вслух молодой парень, глядя на фанатов Ливерпуля, которые ждут своих автобусов в аэропорт. На асфальте возле импровизированного перрона на этом временном автовокзале мелом написано: “І повіє новий вогонь з холодного яру”.

Днем футбольные болельщики ездили и в общественном транспорте, а ночью после матча предпочли трансфер или такси. Фото: Наталья Кравчук, НВ

Трансфер ожидает пассажиров и дальше по бульвару, в направлении метро Университет. Некоторые фаны уже спят в стоящих на парковке автобусах, прислонившись щекой к стеклу. Никто из них не переодевался после матча.

- Мне, например, не нравится [главный тренер клуба Манчестер Юнайтед] Жозе Моуринью. Каждый сезон он тратит по 500 млн долларов на новые приобретения, - рассуждает вслух высокий накачанный смуглый парень, сидя на бетонном бордюре в парке. Его спутница, молодая черноволосая девушка с накладными ресницами, смотрит на него и задумчиво молчит.

- Билеты на футбол, у кого билеты на футбол, - повторяет монотонно женщина на входе в метро. Тех, у кого есть билет, пропускает в подземку бесплатно. Люди заходят вялые и полусонные. На станции тихо. Передо мной проскакивает пара - парень и девушка. Парень несёт в руке открытую бутылку белого вина, чтобы потом пить из нее прямо в вагоне.