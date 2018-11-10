Корзины цветов, магниты с портретом и очереди. Что происходило перед концертом Винника в Киеве - репортаж

Олег Винник организовал дополнительный концерт в Киеве, чтобы вместить всех желающих поклонников и поклонниц

Репортер NV.ua Александра Горчинская постояла в очереди на столичный концерт Олега Винника и рассказала, что происходило

“Солнышко любимое”, “Маэстро”, “Абажаю вас”, “Жду-не дождусь нашей встречи” - такими комментариями пестрит фейсбук популярного певца Олега Винника. Его фанатки готовятся к “главному событию осени” - концерту любимого артиста в столичном Дворце Спорта.

Олег Винник, в прошлом успешно сделавший оперную карьеру в Европе [в конце 1990-х - начале 2000-х пел в оперных театрах в Германии и сыграл в нескольких мюзиклах], вернулся в Украину в 2011-м, где сосредоточился на сольной карьере. Ему понадобилось несколько лет, чтобы завоевать любовь десятков тысяч женщин в Украине. В этом помогли не только вокальные данные, но и актерские способности, харизма и имидж сердцееда. Теперь у Винника такая огромная армия фанаток, что вместо одного запланированного концерта в Киеве пришлось делать сразу два выступления - 7 и 9 ноября. Билеты размели очень быстро.

Фан-арт: Олег Винник и его бэк-вокалистка Таюне, которую в СМИ называют его супругой.

За месяц до концерта в соцсетях устроили розыгрыш. Все, что нужно было сделать - оставить свою фотографию в комментариях под специальным постом. Самые яркие снимки обещали показать на большом экране Дворца спорта. Десятки женщин постили сюда свои лучшие фото: в вечерних платьях, с цветами, задумчивые селфи и игривые портреты с прифотошопленными бабочками. Некоторые публиковали одни и те же снимки несколько раз: наверное, так больше шансов, что их заметят.

Наконец, день Х. На часах - 17:00, два часа до концерта Мистера Счастье - так фанатки называют своего кумира. Спускаюсь в метро и уже на платформе замечаю компанию женщин лет сорока. Все они с красивыми прическами, в платьях, полусапожках и пальто. Улыбаются друг другу. Похожие дамы заходят на следующих станциях. Я не ошиблась - все они выходят на Дворце Спорта.

Ловушки на фанаток расставлены уже прямо на выходе из метро. Там сразу несколько человек продают магниты с портретом Винника, из портативной колонки на всю звучит его последний хит Ты в курсе - так же называется и сегодняшняя концертная программа.

- Всего по 10 гривен, с автографом! Покупайте, чего вы? - зазывает клиентов девушка у стенда с магнитами. На других стендах эти магниты будут стоить уже от 30 грн.

Парень продает магниты с Олегом Винником возле Дворца спорта. Фото: Александра Горчинская, НВ

До начала концерта еще почти два часа, но возле Дворца спорта уже многолюдно. Очередей пока практически нет, самые ранние пташки залетают в зал, чтобы занять свои места.

- Девочки, кому билеты? - спрашивает мужчина в черном. Мечется туда-сюда, выискивая покупателей.

- У нас свои, спасибо, - отвечает женщина в серебристом пальто.

- Почем у него? - спрашивает другая.

- По 1000.

- Тю, я вообще на шару покупала, получается, по 740, - удивлённо машет рукой вторая. На самом деле, сегодня у перекупщиков минимальный ценник на билеты - 500 грн. За эту цену здесь предлагают места в разных секторах, как одиночные, так и для пары-тройки гостей рядом. Многие берут.

Боже, так перенєрвнічала, пока доїхала. Ще й метро не було довго

Из подземки выходят женщины пенсионного возраста с одинаковыми короткими стрижками. Одеты в одинаковые серые пальто. Они суетятся и что-то долго ищут в сумочках.

- Боже, так перенєрвнічала, пока доїхала. Ще й метро не було довго, - жалуется одна.

Чуть дальше - еще трое мужчин, которые подходят к людям и предлагают билеты. Пока я пытаюсь сфотографировать фасад Дворца спорта, один из них, худой и длинный, спрашивает, зачем я это снимаю.

- Пацаны, предлагаю пойти 0,5 пока взять, все равно время есть, - возвращается он к своим друзьям.

Женщина в красном пуховике и белой шапочке продает воздушные шары. Рядом двое мужчин предлагают букеты из белых роз.

- Оцей по 350, отой 400, - тыкает пальцем продавец, указывая, как по мне, на абсолютно одинаковые букеты в целлофане. В каждом - по 9 цветков.

Олег Винник на своем концерте в Киеве

Люди собираются группами. Большинство здесь, конечно, женщины, но есть и мужчины - некоторые женщины взяли с собой вторую половину. Пришло также немало мам с детьми - как с мальчиками, так и с девочками.

- Надо занять мєсто поближче до сцени, - волнуются те, у кого фан-зона.

Молодые волчицы - так прозвали фанаток Винника после выхода одноименного хита - встречаются возле фонтана на Спортивной площади. Вероятно, это его фан-клуб организовано собирается, чтобы потом зайти в зал всей компанией. На бетонном парапете - множество цветов: огромные букеты лилий, корзины с розами, вазоны в цветной подарочной обертке из гофрированной бумаги прямо как на свадьбу. Как выяснится позже, кроме цветов поклонницы приготовили для Винника и много других подарков. Например, торт ручной работы, фото с которым певец выложит у себя на странице после концерта, а еще - огромный портрет дизайнерской работы, созданный на заказ в технике “алмазное плетение”.

Кажется, что фанатки певца сегодня “надели все лучшее сразу”

Очевидно, фанатки певца сегодня “надели все лучшее сразу”: все они в платьях или юбках, тонких телесных колготках и сапогах до колен на высоком каблуке, с начесами, кудрями и локонами, в красной помаде.

Другая категория фанаток - женщины постарше, пенсионерки или дамы предпенсионного возраста. Может, они и не такие нарядные, но выглядят не менее радостно и воодушевленно. Многие фотографируются на фоне рекламного баннера с Винником, который украшает фасад Дворца спорта: снимают друг друга, делают селфи. Некоторым приходится сделать несколько попыток, чтобы наконец получилось красиво. Позже от этих снимков и видео будет трещать по швам украинский сегмент инстаграма.

У входа дежурит полиция. Подъезжает карета скорой помощи.

- Ми на місці, зустрілися й отримали квитки. Звонить вже не буду, потім напишу й поділюся враженнями, - бросает в телефонную трубку мимо проходящая женщина.

Воздушные шары на концерте Винника в столичном Дворце спорта.

Решаю обойти здание. За углом, рядом со служебным входом, на бетонных парапетах группки женщин лет за сорок на вид. Они разливают по пластиковым стаканам согревающие напитки, пьют и хохочут. У одной из них расстегнут сапог, голенище безвольно лежит на асфальте.

Тем временем у главного входа людей стало намного больше. У фонтана - один сплошной “бордюр-бар”. Разливают кто водку, кто коньяк, заедают бутербродами и булочками. В воздухе витает запах алкоголя, дамы смеются.

Мимо меня проходит дама с мальчиком лет шести за руку.

- Всееее хотят послушать Винника, даа? - протяжно спрашивает мальчик. - Оказывается, все любят Винника!

Дворец спорта за полтора часа до концерта. Фото: Александра Горчинская, НВ

Ребенок вздрагивает от резкого звука. Женщина с парапета еле попадает бутылкой от шампанского в мусорник и громко зовет подругу по имени Виолетта.

- Так, строимся и пошли! - командует кто-то.

Рядом пробегает пенсионерка: впереди она завидела подругу и спешит к ней. На бегу не замечает ямку в асфальте и с размаху неприятно шлепается на колени. Подруга поднимает ее под локти, обе медленно идут занимать очередь.

Торговцы билетами обсуждают, что нужно срочно найти как можно больше клиентов, потому как до концерта осталось всего полчаса.

- Проведем вас без очереди, - кричат, чтобы наверняка заинтересовать толпу.

- Так а если меня с вашим билетом там не пустят? - с сомнением переспрашивает пышная женщина лет пятидесяти на вид.

- Девушка, - отвечает ей торгаш, - Я с вами в очереди стоять не буду.

Из метро продолжают вываливаться толпы людей, на входе уже очень большие очереди.

- Как в Мавзолей прям, - констатирует женщина белоснежном пуховике.

На улице заметно холодает. Ночью синоптики обещают заморозки. Но и это не мешает очередным новоприбывшим дамам откупоривать прямо на улице недорогое шампанское.

Фан-клуб Олега Винника перед концертом в Киеве. Фото: Официальная группа поклонников Олега Винника "Многосчастьевск" / facebook

Девушки продолжают фотографироваться на фоне баннера с портретом Винника. Чтобы поймать удачный ракурс и красиво снять подруг, одна даже становится на асфальт на одно колено - прямо в красивых лосинах.

Где-то в очереди хором поют песню про Нино - концерт совсем скоро, людей на улице практически не осталось.

На сам концерт я сознательно не иду. Позже в соцсетях прочту, что выступление началось на полчаса позже запланированного времени, но этого зазора как раз хватило, чтобы все зрители наконец собрались в зале. Также чуть позже выяснится, что уже в самом Дворце спорта женщины, которые были на концерте в подавляющем большинстве, образовали огромную очередь не только в женский, но и в мужской туалет.

Фанатки дарят Виннику его вышитый портрет. Фото: Главком / из Официальная группа поклонников Олега Винника "Многосчастьевск" в facebook

...Стрелки часов переваливают за 23:00. Метро переполнено женщинами. Все они радостные, но уставшие, неспешно разъезжаются по домам, некоторые что-то обсуждают между собой всю дорогу. В руках у них - по одной красной розе, у некоторых еще и разноцветные воздушные шары. Во время одной из песен в зал полетели еще и подарки от кумира - женские футболки с автографом Винника, за которые, как выяснилось позже из комментариев в соцсетях, некоторые зрители чуть не подрались.

Уже на следующий день дамы станут хвастаться в фейсбуке порцией селфи в новых футболках. А Олег будет готовиться ко второму концерту, чтобы порадовать вторую партию молодых волчиц.