Скидка 53% до конца октября: успейте подписаться на печатный журнал NV по ценам 2025 года

С 2026 года печатный журнал NV будет иметь новую цену. До 31 октября еще остается возможность подписаться по цене 2025 года и даже со скидкой 53%. Это 1499 гривен за 9 номеров: три журнала в этом году и еще шесть — в следующем.

Рассказываем подробнее о выгодном предложении, которое может вас заинтересовать.

Оформив годовую подписку на журнал NV — печатное аналитическое издание о политике, бизнесе, обществе, — вы получите:

Реклама

Актуальную аналитику и проверенную информацию: не только в текстах, но и в удобных инфографиках.

Впечатляющие фото — такие, будто вы очевидец.

Собственные авторитетные рейтинги редакции, которые объективно и честно отражают реальное положение дел и тенденции эпохи.

Авторские колонки украинских и мировых интеллектуалов.

Спецвыпуски The Economist « Мир впереди» 2026 и 2027 ( да, по эксклюзивной лицензии того самого британского журнала).

Мир впереди» 2026 и 2027 да, по эксклюзивной лицензии того самого британского журнала). Стильное печатное медиа на полторы сотни страниц, в которое вложено время, компетентность и преданность делу.

До 31 октября 2025 года успейте подписаться по цене 2025 года и с одновременной скидкой 53%! Заплатив сейчас 1499 гривен вместо 3214 гривен потом, вы в течение 12 месяцев будете получать 9 номеров любимого журнала. Это три печатных журнала в 2025 году и шесть печатных журналов в 2026 году, включая два спецвыпуска «Мир впереди» 2026 и 2027.

Специальное предложение действует только до 31 октября. Оформляйте годовую подписку онлайн — это займет всего несколько минут.