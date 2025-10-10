Специальная скидка 15% на предзаказ NV № 7/2025 действительна только до 15 октября (Фото: NV)

На этой неделе редакция NV уже анонсировала старт предпродажи журнала № 7 за октябрь 2025 года. Для тех, кто планирует заранее, действует скидка 15% до 15 октября 2025 года

Свежий номер печатного журнала NV выходит на следующей неделе — 15 октября. Главная тема октябрьского выпуска — о чем думает генерал Валерий Залужный, бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании. Недавно медиасоветнице пришлось опровергнуть слухи о формировании им парламентской политсилы.

Также в этом номере рассказываем, что можно считать победой Украины в войне, которая, вероятно, зашла в тупик. А еще вы узнаете, кто в реалиях экономики военного времени стал лучшим работодателем.

Как всегда в каждом номере, вас ждет актуальная аналитика, острые репортажи, художественные фотопроекты, эксклюзивные интервью, вдохновляющие истории.

Для тех, кто хочет первым узнать, какие намерения и стратегии имеет «железный генерал» — специальная скидка 15% на предзаказ NV № 7 / 2025. Спецпредложение действительно только до 15 октября. Заказывайте прямо сейчас!