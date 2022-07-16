«Нас ждут непростые выходные». Жителей Сум и Белополья призывают уехать из городов 16 июля, 15:27 Эвакуация мирного населения (Фото:Сергей Гайдай via Facebook)

Городские головы Сум и Белополья советуют жителям уехать из городов на выходные.

«Если есть возможность уехать из города, то лучше ею воспользоваться… Я думаю, что сегодня, завтра и послезавтра нужно уделить своей безопасности большое внимание. Прошу всех воспользоваться моим советом», — сказал в обращении на своей странице в Facebook мэр города Сумы Александр Лысенко.

Видео дня

Он также призвал избегать больших скоплений людей и не игнорировать воздушную тревогу.



Также мэр Белополья Сумской области Юрий Зарко в Facebook призвал жителей уехать подальше от границы.

«Похоже, нас ждут непростые выходные. Поэтому я бы посоветовал тем, у кого есть такая возможность, выехать на пару дней к родственникам в села, подальше от границы хотя бы на 40 км», — говорится в сообщении.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.