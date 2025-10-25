«Заходим туда, где сидели мужчины». О чем говорили на женском конгрессе первая леди, вице-спикер ВР и «тайный» Буданов — репортаж NV

25 октября
Елена Кондратюк на Украинском женском конгрессе в Киеве 23 октября 2025 года (Фото: DR)

Автор: Елизавета Драбкина

Как в киевском отеле Интерконтиненталь собрались топ-чиновницы, активистки, военные и посол ЕС в Украине, чтобы поговорить о всеобъемлющей смелости женщин и наградить военного медика с фантастической историей.

«Кажется, что смелость — это когда нет страха. На самом деле это не так. Смелость — это когда есть страх, но ты идешь через него, преодолеваешь его ради ценностей. И это об украинских женщинах», — сказала со сцены киевского отеля Интерконтиненталь Елена Кондратюк, вице-спикер Верховной Рады. И добавила: в ВСУ служат 68 тыс. женщин, из которых более 5 тыс. — на передовой.

Эти слова заместитель главы парламента сказала не случайно.

О женщинах, их правах и возможностях — под общим лозунгом «Смелость быть собой», — говорили 23 октября в Интерконтинентале различные люди: военные, депутаты, чиновники, представительницы общин. Все они оказались там вместе не случайно — их объединил Украинский женский конгресс-2025. Мероприятие, которое проходит уже 9-й год подряд, и соучредителем которого является Кондратюк, собирает вместе не только украинок, но и украинцев, — всех тех, кто продвигает идею гендерного равенства и расширения возможностей женщин.

