В Черновицкой области зафиксировали землетрясение

14 июля, 12:14
Поделиться:
По классификации землетрясение относится к еле ощутимым (Фото: Скриншот Google Maps)

По классификации землетрясение относится к еле ощутимым (Фото: Скриншот Google Maps)

В Черновицкой области в воскресенье, 13 июля, зафиксировали землетрясение магнитудой 2,6 по шкале Рихтера.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

По данным специалистов, землетрясение зафиксировали в районе поселка Конятина, Вижницкого района. Оно было магнитудой 2,6 на глубине 3 километров.

Реклама

В центре отметили, что по классификации землетрясений оно относится к еле ощутимым.

Инфографика: Google Maps

1 июля было зарегистрировано землетрясение в районе села Карпуси, Полтавской области магнитудой 3,1 по шкале Рихтера на глубине 7 км.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Черновицкая область Землетрясение

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies