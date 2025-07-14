В Черновицкой области зафиксировали землетрясение
По классификации землетрясение относится к еле ощутимым (Фото: Скриншот Google Maps)
В Черновицкой области в воскресенье, 13 июля, зафиксировали землетрясение магнитудой 2,6 по шкале Рихтера.
Об этом сообщает Главный центр специального контроля.
По данным специалистов, землетрясение зафиксировали в районе поселка Конятина, Вижницкого района. Оно было магнитудой 2,6 на глубине 3 километров.
В центре отметили, что по классификации землетрясений оно относится к еле ощутимым.
1 июля было зарегистрировано землетрясение в районе села Карпуси, Полтавской области магнитудой 3,1 по шкале Рихтера на глубине 7 км.