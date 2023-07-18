«Руки по локоть в крови». Зеленский рассказал, почему Путин решил убивать украинцев 18 июля, 22:56 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

Президент Владимир Зеленский отметил, что руки российского диктатора Владимира Путина по локоть в крови, а он решил убивать украинцев только потому, что те не согласны с его фашистской идеологией.

Об этом Зеленский рассказал в интервью африканским СМИ.

«Он (Путин — ред.) решил всех нас убить. Кто не соглашается с абсолютно фашистской идеологией президента Путина», — заявил глава государства.

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Зеленский отметил, что украинцы борются за право быть людьми, зато Путин хочет предложить рабское существование, однако он не понимает, что это невозможно.

Президент Украины отметил, что смелость Путина базируется только на оружии, которое тот имеет, и на многомиллионном населении России, которое можно отправлять на войну против Украины.

«А когда есть миллионы людей, которых надо сохранить, то ты по другому относишься к войне. Ты не готов начинать любые военные действия», — добавил Зеленский.

Кроме того, он отметил, что в начале войны, когда войска России только приближались к Киеву, Путин выдвигал ультиматумы. Однако украинская сторона решительно утверждала, что она не подчинится.

«Когда он заказывал убийство мое, моего окружения и моей семьи, мы говорили, что этот ультиматум также не пройдет. Несколько было таких позиций. Когда он не смог нас убить и не смог захватить Киев, он ослабил ультиматум», — рассказал президент.