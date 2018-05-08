Здание Гостиного двора в Киеве окончательно вернули государству

Верховный Суд Украины подтвердил законность возвращения здания Гостиного двора на Контрактовой площади в Киеве в государственную собственность.

Как сообщили в столичной прокуратуре, суд оставил в силе постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда о расторжении договора об аренде Гостиного двора компанией Укрреставрация.

"Верховный Суд в полном объеме поддержал позицию государственных органов, обязав ОАО Специальное научно-реставрационное проектное строительно-производственное предприятие Укрреставрация вернуть государству здание Гостиного двора", - говорится в сообщении.

Здание Гостиного двора общей площадью 9433 кв. м было передано в аренду частному предприятию в 1994 году. По условиям договора арендатор должен был следить за сохранностью памятника архитектуры и содержанием здания в надлежащем состоянии. Однако эти пункты договора были нарушены.

Напомним, что в феврале Апелляционный хозяйственный суд Киева разорвал договор об аренде Гостиного двора, заключенный киевским отделением Фонда госимущества с компанией Укрреставрация. Согласно решению суда, памятник архитектуры возвращен в коммунальную собственность.