Переживают удары дронов и ракет. Специалист опроверг спекуляции о «бесполезности защиты» энергообъектов, озвученные фигурантами операции Мидас

Защитные фортификации для объектов энергетической инфраструктуры показали высокую эффективность — из 74 защищенных объектов был разрушен один автотрансформатор. Об этом заявил Алексей Харченко, директор Центра исследований энергетики и экс-советник Германа Галущенко в интервью YouTube-каналу Новий відлік .

«То есть все остальные атаки эти объекты переживают. Они переживают тяжелые дроны, они переживают большую часть ракет, и только одно прямое попадание тяжелой ракеты разрушило автотрансформатор», — заявил Харченко.

По его словам, идея фортификаций, которую разработали компания Укрэнерго совместно с командой Минобороны, «работает очень хорошо», и защитные сооружения принимают на себя удар.

«Да, эта защита не дешевая, но менять трансформаторы каждую неделю тоже невозможно. Это значительно больше влияет на экономику Украины, чем любая построенная защита», — сказал эксперт.

Он отметил, что до конца лета-начала осени 2024 года компания Энергоатом «даже не начинала тендеры для построения защиты своих объектов», которые являются ключевыми.

«Они даже не пытались эту защиту построить. Повлияло ли это на то, что происходит сейчас — да, безусловно», — сказал Харченко.

Как стало известно из записей разговоров фигурантов за 9 июля, опубликованных Национальным антикоррупционным бюро 10 ноября, участники масштабной коррупционной схемы в энергетике обсуждали завладение средствами на строительстве защитных сооружений для энергообъектов. В НАБУ отметили, что члены преступной организации рассматривали вопрос защиты энергетических объектов как обычный «источник наживы».

На записи можно услышать, что участник схемы «Тенор» интересуется планами по дальнейшему строительству защитных сооружений и говорит о «сумасшедших» средствах, которые должны на это пойти.

«По этим стройкам хотел поговорить с вами… Они планируют продолжать строить еб*чие защитные сооружения, цифры сумасшедшие. Мы будем еще что-то делать, или закончим на том, что есть? И больше защитных сооружений мы строить не будем?» — спросил «Тенор» у другого фигуранта «Рокета». Тот ответил, что он бы лучше подождал, потому что «жалко тратить на это средства».

«Если честно, жаль денег, пустая трата», — сказал «Рокет».