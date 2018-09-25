За что дисквалифицировали победительницу конкурса Мисс Украина-2018

Сама Вероника Дидусенко пока не прокомментировала свою дисквалификацию

Победительницу конкурса Мисс Украина-2018 23-летнюю Веронику Дидусенко лишили звания, сообщила исполнительный директор оргкомитета Национального конкурса красоты Мисс Украина Виктория Киосе. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Причина - предоставление недостоверной информации о семейном положении и наличии детей. Согласно правилам конкурса, участники не должны вообще находиться в браке в прошлом и на момент проведения конкурса.

По дискриминационному признаку материнства состоялось лишение короны

Накануне девушка согласилась с правилами и условиями конкурса, добавила Виктория Киосе. Она отметила, что организаторы конкурса не будут подавать в суд на Веронику Дидусенко для компенсации финансовых затрат.

Это такие же правила, как и для Мисс Мира, ведь при покупке лицензии на конкурс организаторы подписали договор, согласно которому необходимо принимать все условия и правила, добавила Виктория Киосе.

Сама Вероника Дидусенко пока не прокомментировала свою дисквалификацию. Она даст пресс-конференцию, где ответит, в частности, на вопросы о дискриминации женщин в конкурсе, сообщил соучредитель Украинской кризисного центра Геннадий Курочка, представившийся парнем Вероники Дидусенко.

Он говорит, что у Вероники есть 4-летний сын. Именно по этому дискриминационному признаку материнства и состоялось лишение короны, добавил он.

О конкурсе и его условиях

Финал конкурса состоялся 20 сентября. В нем принимали участие 25 конкурсанток. Мисс Украина проводится уже 27 лет подряд. Согласно условиям конкурса, участницам должно быть от 18 до 24 лет.

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Они должны быть не замужем и не иметь детей. Победительница Мисс Украина представляет страну на международном соревновании по красоте Мисс Мира - одном из самых престижных конкурсов в мире наряду с конкурсами Мисс Вселенная, Мисс Интернешнл и Мисс Земля.

Ситуаций с лишением короны победительницы в Украине не было. Однако в мире такая практика - не редкость.

О громких скандалах на конкурсах красоты

В 2002 году без титула Мисс Вселенная досрочно осталась россиянка Оксана Федорова. По своему статусу Мисс Вселенная должна путешествовать целый год по миру и быть представителем на различных мероприятиях. Однако Федорова отказалась выполнять традиционные обязанности Мисс Вселенная.

Три года назад модель Эмили Качоте лишили титула Мисс Зимбабве из-за обнаженных снимков. Организаторы конкурса дисквалифицировали красавицу за аморальное поведение. В 2017 году победительница конкурса Мисс Турция 18-летняя Ытыр Эсен потеряла корону после ее твита о перевороте в стране.

В каждой системе должны быть юридические предохранители равенства всех участников на конкурсе

Организаторы конкурса назвали это неприемлемым и дисквалифицировали участницу через несколько часов после ее победы. В прошлом году Мисс Ирак Виян Амир Нури Сулейман лишили титула из-за ложную информацию. Она скрыла от организаторов, что состоит в браке.

В каждой системе должны быть юридические предохранители равенства всех участников на конкурсе. Правила в отношении детей и семейного положения и являются этими условиями равенства, ведь они для всех без исключения, считает юрист-международник Евгений Огарков.

Конкурс Мисс Мир не должен вызывать каких-то межгосударственных споров или недоразумений, ведь этот проект не содержит такого подтекста между странами. Вместе с этим любой скандал там будет иметь большой резонанс, добавил международный юрист.

Имя новой победительницы Мисс Украина 2018 объявят 30 сентября.