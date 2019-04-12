Юрист Коломойского подает в суд на Схемы за "сознательную ложь", журналист отрицает Сегодня, 18:34 751 Цей матеріал також доступний українською Схемы Юрист Андрей Богдан Схемы

Юрист олигарха Игоря Коломойского Андрей Богдан намерен подать в суд на журналистов проекта Схемы из-за обнародования в сюжете сведений о его поездах в Москву.

По его словам, он в последний раз был в России в апреле 2014 года. После ему запретили въезд в соседнее государство.

Богдан, который также осуществляет юридическое сопровождение штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского, отметил, что журналист Схем был проинформирован об этом, однако "сознательно" выложил в сюжете "ложь".

"Журналист Максим Савчук позвонил в половине первого ночи с субботы на воскресенье. Разговор, запись которого у меня есть, с ним состоялся в воскресенье. Я объяснил ему, что ездил в Россию в апреле 2014 года последний раз, в Беларусь ни разу. Солгали. Сознательно солгали. Чтобы показать связи с Россией в период предвыборной компании. Готовьтесь. В суде", - написал адвокат Коломойского и Зеленского на своей странице в Facebook.

В ответ журналист Максим Савчук сообщил, что информация о поездках Богдана была получена из Центральной базы данных учета иностранных граждан Мигрант. Согласно данным, начиная с 2014 года Андрей Богдан трижды прилетал в Москву.

"Адвокат Коломойского решил и обвинить во лжи, и одновременно распространить откровенную ложь. Его слова легко проверить и опровергнуть", - заявил он в Facebook.

Напомним, согласно расследованию Схем, направления перелетов адвоката Андрея Богдана менялись в соответствии с изменением места проживания олигарха Игоря Коломойского: сначала была Швейцария, затем - Израиль.

Сам Андрей Богдан отказался говорить о причинах посещения Женевы и Тель-Авива, ссылаясь на то, что это "частная жизнь".

В то же время олигарх объяснил перелеты Богдана тем, что он является его личным адвокатом.