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Выходные в июне — 2019: сколько дней будут отдыхать украинцы

Сегодня, 14:10
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Выходные в июне — 2019: сколько дней будут отдыхать украинцы - фото

pixel2013 / Pixabay

В июне украинцы будут отдыхать два дополнительных дня

Сколько рабочих, выходных и праздничных дней ждет украинцев в первый месяц лета.

В июне 2019 года украинцев ожидают 12 выходных и 18 рабочих дней.

Согласно постановлению Кабинета министров, в июне-2019 в Украине будет два дополнительных выходных: 17-е число и 28-е.

В понедельник, 17 июня, украинцы будут дополнительно отдыхать, т.к. днем ранее отмечается государственный праздник Троица.

А на пятницу, 28 июня, выпадет другой государственный праздник — День Конституции.

Таким образом общее количество выходных в этом месяце — двенадцать: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 17, 22, 23, 28, 29 и 30 июня.

Остальные восемнадцать дней — рабочие. Из них четверг, 27 июня, — сокращенный на час.

Теги:   Выходные

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