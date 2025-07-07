Выезд мужчин за границу: все основания и что изменилось в 2025 году

Выезд мужчин за границу в июле 2025 года (Фото: Depositphotos)

Украинские мужчины в возрасте до 18 и более 60 лет, а также те, которые исключены из воинского учета, могут выезжать из страны в соответствии с правилами. Военнообязанные граждане имеют право выезда за границу только при определенных основаниях.

Во время действия военного положения выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет за пределы Украины запрещается. Порядок выезда за границу и необходимые для этого документы утверждены постановлением КМУ № 57. При пересечении государственной границы Украины представители ГПСУ имеют право проверять военно-учетные документы мужчин мобилизационного возраста во время прохождения пограничного контроля и в пограничной полосе. Эту норму регламентирует Закон Украины 3633-IX.

Выезд за границу во время военного положения: кто из мужчин имеет право

Мужчины в возрасте до 18 и более 60 лет, а также те, которые исключены с воинского учета по состоянию здоровья и не совершали тяжкого преступления, могут выезжать из страны в соответствии с правилами.

Военнообязанные граждане имеют право выезда за границу по следующим основаниям:

▪ по состоянию здоровья;

▪ для обучения;

▪ если они являются госслужащими;

▪ по семейным обстоятельствам;

▪ по профессии.

В военно-учетных документах лиц, выезжающих на основании отсрочки от мобилизации, должна быть соответствующая отметка. Сейчас получить ее можно после предоставления ТЦК документов, подтверждающих основания. Центр комплектования занимается и оформлением отсрочки.

Какие категории мужчин также могут выезжать за границу в 2025 году

1. Мужчины от 18 до 25 лет, которые проходили военную службу по контракту

В период действия военного положения мужчины от 18 до 25 лет, которые проходили военную службу по контракту в Вооруженных Силах или разведывательном органе Минобороны, заключенным на условиях, предусмотренных Законом Украины О воинской обязанности и военной службе, и которые до заключения такого контракта не проходили военную службу (кроме базовой), могут пересечь границу при условии выполнения правил пересечения государственной границы и наличия:

▪ справки, выданной командиром в/ч (руководителем ТЦК и СП), руководителем подразделения разведывательного органа Минобороны, с указанием сведений о заключении контракта;

▪ военно-учетного документа.

Согласно постановлению КМУ от 31 декабря 2024 года № 1536, норма касается контрактов, заключенных во время действия военного положения сроком на 1 год гражданами в возрасте от 18 до 25 лет (кроме лиц офицерского состава).

2. Работники культуры и медиа

Постановление КМУ от 04.03.2025 № 244 расширило перечень лиц, которые могут выезжать. Отныне, при условии, что их организации признаны критически важными, выезжать за границу могут также мужчины, работающие в сфере:

▪ культуры;

▪ кинематографии;

▪ стратегических коммуникаций;

▪ медиа или информации.

Изменения в правилах выезда за границу для медийщиков и представителей культуры не касаются забронированных журналистов. Они продолжают выезжать по приказам на командировку.

Также забронированным от мобилизации представителям медиа не нужны письма-содействие Министерства культуры и стратегических коммуникаций в Государственную пограничную службу.

Как выехать за границу после исключения с воинского учета

Лица, исключенные с воинского учета, могут пересекать границу без ограничений, поскольку они больше не являются военнообязанными, не подлежат призыву и их не касаются ограничения. Однако для этого необходимо иметь соответствующие документы, подтверждающие исключение с учета.

При пересечении границы исключенным с воинского учета украинцам нужно предъявить:

▪ заграничный паспорт;

▪ военный билет и выписка Резерв+ с отметкой об исключении с воинского учета;

▪ заключение ВВК (если исключение с учета произошло по состоянию здоровья).

Напомним, что некоторые государственные служащие не могут пересекать государственную границу с целью отпуска.