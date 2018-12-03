Вы не имеете права сдаваться - сдаются квартиры. Телеведущая с инвалидностью Ульяна Пчелкина - о равенстве для всех и любви к себе

3 декабря отмечается Международный день людей с инвалидностью. Инклюзивность, безбарьерная городская среда, равенство в правах - сегодня весь мир напоминает, чего до сих пор не хватает таким людям, и что каждый достоин уважения и полноценной жизни без искусственных барьеров.

Мы поговорили с телеведущей и общественной активисткой Ульяной Пчелкиной, которая 13 лет живет с инвалидностью, о проблемах общественного сознания, барьерах и том, как верить в себя и вдохновлять других. Публикуем избранные цитаты из разговора:

Первой моей реакцией после получения инвалидности было покончить с собой. Я попыталась это сделать, но у меня был еще живой младший брат, который родился с инвалидностью; поэтому я знаю, что такое получить травму и жить с детства с инвалидностью на примере своего покойного брата. Он ко мне подошел и сказал: "Если ты осталась здесь, значит у тебя здесь не все. Я каждый день знаю, что я могу упасть и умереть". Собственно, как и произошло спустя два года после моей травмы. Поэтому если вы здесь, вы дышите, вы можете мыслить, вы можете хоть что-то делать, вы не имеете права сдаваться. Сдаются квартиры - не больше и не меньше.

Я встретила своего мужа, собственно, из-за того, что я получила травму, он получил травму. Я счастливая женщина, потому что я люблю, любимая и меня понимают, это мой лучший друг. И такое можно при жизни просто не встретить. Поэтому инвалидность подтолкнула к этой встрече, потому что я ее получила и изменила ракурс своей жизни. И поверьте, - снизу гораздо виднее.

Терпеть не могу, когда говорят, что я сильнее, у меня сила воли, что-то там еще. Нет, просто есть желание жить нормально.

Фото: Ульяна Пчелкина via Facebook

Я стала телеведущей благодаря Алексею Семенову, который просто увидел меня в интервью и говорит: "А давайте ее попробуем на новостях?". Меня посадили в прямые эфиры, и за полгода я выговорилась, что, в принципе, человеку без образования редко удается. Я ответственная, мне захотелось просто доказать людям, которые доверились мне, что я могу. Вы доверили - я сделаю все; перевернусь, но сделаю. И это зависит только от вашего желания.

Инвалидность не является особенностью - это социальный статус, мои определенные взаимоотношения с государством. То есть я имею социальный статус. Является ли это моей особенностью? Нет, в действительности, моя особенность - это большие зеленые глаза или приятный тембр голоса.

На входе в ваш офис классный пандус. Я сюда зашла, не испытывая своей инвалидности, потому что я не могу ходить и мне необходимо пространство, которое было бы доступно для моей коляски. Какая у меня сейчас инвалидность? Никакой. Я общаюсь, сижу с вами на равных. Я вам больше скажу, - в гостях у меня никогда нет проблемы, что мне не хватает стула, я всегда со своим; в "час пик" я всегда сижу в транспорте. То есть все зависит от восприятия. Инвалидность - это понятие, которое постоянно эволюционирует.

Инвалидность - это просто понятие, а не личная проблема человека. Это барьеры в окружении: психологические, информационные, архитектурные, - их много, этих барьеров. Когда в аптеке отсутствует пандус, это не моя проблема, что я туда не могу попасть, это проблема аптеки. То есть это барьер, который мне создали, чтобы я чувствовала, что я не могу ходить.

Если посчитать маломобильные группы населения - это дети, старики, люди с инвалидностью, даже женщины на каблуках (так как не везде ты пройдешь на высоких каблуках), люди с временной потерей здоровья (то есть с переломом руки или ноги). Это около 60% населения. У меня вопрос - кому эта доступность нужна? Это для кого?

Фото: Ульяна Пчелкина via Facebook

Термин неповносправність - это вообще калька с польского языка, то есть это "человек с инвалидностью", если переводить. У нас много таких слов, которые заимствованы, больше в западных регионах употребляется термин "неповносправні", и он все же в медиа попадает. Мы категорически против, даже активисты во Львове в конце концов добились, потому что на Львовском вокзале было написано "Зал очікування для неповносправних", а сейчас там "Особи з інвалідністю", и это мини-победа, потому что люди видят и дальше транслируют.

Если мы вернемся в историю, в 1976 или 1978 году официальный ответ государства на приглашение Советского Союза на Параолимпиаду был таков: "В Советском Союзе инвалидов нет". То есть, когда после Второй мировой войны появилось очень много людей, которые получили инвалидность, - и солдат, и мирного населения, - в какое-то время они просто исчезли, их просто закрыли в резервации, санатории закрытого типа, всевозможные дома, потому что "некрасиво", чтобы на улицах было столько инвалидов.

Это задача государства, - чтобы человек мог свободно выйти из своего подъезда и нормально сесть в нормальный общественный транспорт. Знаете, Петю Бампера недавно слушала, говорит: "Пошел на работу". - "Какая у тебя зарплата?" - "Тысяча". - "В неделю?" - "Нет, в месяц". - "А сколько на проезд тратишь?" - "Тысячу двести".

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