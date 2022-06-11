Вся Донецкая область осталась без света 11 июня, 17:27 Цей матеріал також доступний українською Донецкая область полностью обесточена (Фото:Pascal Rossignol/Reuters)

В настоящее время по всей Донецкой области отсутствует электроснабжение, сообщает Краматорский городской совет в Telegram.

«Вся Донецкая область без света. Отсутствует питание на ТП 330 (трансформаторная подстанция, — ред.), легла одна линия, сейчас вторая. Ремонтные бригады выехали на подстанцию для выяснения причин», — говорится в сообщении.

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