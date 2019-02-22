ВСУ подбили танк оккупационных сил РФ - видео
В Луганской
области украинские военные подбили один из танков оккупационных сил РФ,
нарушивших пункт минских соглашений об отводе тяжелого вооружения.
Об этом сообщил у
себя в Facebook волонтер Юрий Мысягин, опубликовав
соответствующее видео.
"Не надо
было танки прятать в 3 км от линии соприкосновение. Как они там могли
оказаться, если по всем договоренностям должны быть отведены глубоко в тыл! Раз
не соблюдаете и нарушаете, ну тогда "выгребайте", - отметил он.
По словам
волонтера, кроме танка, бойцы 54-й бригады попали также в укрытие российских
боевиков.
"Минус один
поврежденный танк и укрытие, в котором находился личный состав", - отметил
Мысягин.