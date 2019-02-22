ВСУ подбили танк оккупационных сил РФ - видео Сегодня, 10:53 3397 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео Юрий Мысягин/Facebook Один из снарядов попал также в укрытие боевиков Скриншот с видео Юрий Мысягин/Facebook

В Луганской области украинские военные подбили один из танков оккупационных сил РФ, нарушивших пункт минских соглашений об отводе тяжелого вооружения.

Об этом сообщил у себя в Facebook волонтер Юрий Мысягин, опубликовав соответствующее видео.

"Не надо было танки прятать в 3 км от линии соприкосновение. Как они там могли оказаться, если по всем договоренностям должны быть отведены глубоко в тыл! Раз не соблюдаете и нарушаете, ну тогда "выгребайте", - отметил он.

По словам волонтера, кроме танка, бойцы 54-й бригады попали также в укрытие российских боевиков.

"Минус один поврежденный танк и укрытие, в котором находился личный состав", - отметил Мысягин.