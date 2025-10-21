Вспомогательные репродуктивные технологии как инструмент демографической безопасности: почему законопроект № 13683 — шаг назад

Украина борется за людей — тех, кто остался дома, вынужденно выехал за границу, и за тех, кто еще только родится. В этой борьбе вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ) — не прихоть и не дискуссионная опция, а проверенный инструмент демографической устойчивости. Зато предложенный правительством законопроект № 13683 предусматривает частичные запреты и ограничения: от возможной остановки донации эмбрионов (человеку без генетической связи с одним или обоими родителями) и сокращения сроков хранения репродуктивного материала до уменьшения шанса стать родителями для тех, кто годами лечится. Такие решения давят на пациентов и влияют на демографическую политику государства, которое и так теряет население.

Демографическая политика: поддерживать, а не тормозить

Государство влияет на рождаемость тогда, когда убирает барьеры и расширяет доступ к лечению бесплодия. Европейская практика показывает: репродуктивные технологии работают, когда правительство инвестирует в информационные кампании, частичные компенсации, прозрачные правила и долгосрочные программы. Зато правительственный законопроект движется в обратном направлении: вместо усиления доступа он ограничивает, а вместо развития сервисов — вводит запреты. Если демографическая политика ставит целью увеличение рождаемости, инструменты должны поддерживать и мотивировать, а не запрещать.

Что же вместо этого предлагает законопроект № 13683? Прежде всего в предложенном документе большинство терминов не соответствуют общепринятым международным стандартам, в частности словарю ВОЗ и Международному глоссарию по бесплодию и охране репродуктивного здоровья, что, по мнению юристов, создает правовую неопределенность. Среди прочего, документ:

устанавливает возрастной порог 49 лет для лиц, которые хотят воспользоваться ВРТ ( но только по результатам медицинского обследования и по заключению консилиума врачей в составе не менее трех специалистов, ч. 1 ст. 2);

предусматривает ограничение права на применение ВРТ для лиц, нуждающихся в постороннем уходе; в целом определяет нечеткий круг лиц, которые могут воспользоваться ВРТ заменяющего материнства;

вводит ограничение доступа к медицинским программам заменяемого материнства для иностранцев ( по мнению юристов, подобный запрет будет содержать признаки вмешательства в личную и семейную жизнь и не будет соответствовать положениям ст. ст. 24, 26 и 49 Конституции Украины).

Кроме того, специалистам представляется противоречивой норма бесплатности предоставления услуги заменяемого материнства (ст. 23 правительственного законопроекта), поскольку она сочетает одновременно элементы двух разных моделей программ заменяемого материнства — альтруистического и коммерческого.

Возникают вопросы и относительно нормы определения происхождения ребенка, рожденного в результате программы замещающего материнства (ст. 24 правительственного документа) — содержание остается непонятным как для правового, так и репродуктивного сообщества.

«Проанализированный законопроект № 13683, даже если принять во внимание только фрагмент, посвященный применению заменяемого материнства, представляется слишком несовершенным для принятия хотя бы в первом чтении, поскольку содержит целый ряд недостатков терминологического характера, а также несет в себе потенциально предсказуемые негативные последствия для реализации подобных программ, развитие которых является важной частью всей совокупности методов лечения бесплодия с применением ВРТ в Украине»,— прокомментировала Ольга Данченко, адвокат, член Совета Комитета медицинского и фармацевтического права и биоэтики НААУ.

По мнению представителей Украинской ассоциации репродуктивной медицины (УАРМ), для пациентов это может означать потерю критически важных опций лечения, особенно тогда, когда медицинские показания требуют донорских программ или длительного наблюдения между попытками забеременеть. Для врачей — это вынужденное сужение практик, которые уже доказали свою эффективность и высоко оценены и даже заимствованы коллегами из других стран Европы. Предложенные же изменения создают дефицит решений и подталкивают людей к откладыванию лечения или выезду за границу.

Ограничения по донации эмбрионов и сокращение сроков хранения отбирают у людей драгоценное время и возможности — не из-за медицины, а из-за недальновидного регулирования. Это не абстрактная дискуссия, а судьба семей. В подобных историях побеждает подход, где государство не отворачивается, не останавливает процесс на полпути, а помогает дойти до результата.

«Мои подписчики знают, что двойня родилась благодаря репродуктивной медицине. Когда я забеременела Андреем после потери первого ребенка, всю беременность провела в больнице. Последняя попытка закончилась чудом. Родилась двойня. Репродуктолог Ксения Хажиленко забежала в реанимацию первой и сказала, что видела детей. Я плакала, она плакала. И тогда я пообещала, что оставшиеся эмбрионы отдам клинике. По закону их продавать нельзя. Но есть десятки пар, которые ждут именно такие эмбрионы. Они — их единственный шанс», — поделилась Дана Яровая, волонтер и основательница ОО «Мрія дітей України».

Образовательный вакуум: почему украинцы не знают о возможностях ВРТ

Даже в действующих условиях украинцы не получают достаточно информации. Да и язык имеет значение. Когда мы называем репродуктивные технологии «нестандартными» или «противоречивыми», мы подпитываем страх. Когда объясняем, как работает протокол, почему нужны донорские программы и зачем хранить материал, — возвращаем людям контроль над ситуацией. Коммуникации должны отходить от морализаторства к сервису: короткие гиды, ответы на типичные вопросы, статистика успешности. Репродуктивная медицина — это не о скандалах, а о технологиях, этике и шансе на жизнь.

Как репродуктивные программы работают за рубежом

Большинство стран ЕС действуют по логике поддержки. Они информируют, компенсируют часть расходов, повышают доступность, совершенствуют приказ о репродуктивных технологиях и стандарты для клиник, создают единые реестры и прозрачную отчетность. Такие системы дают предсказуемость для пациентов и врачей, открывают перспективы репродуктивной медицины, уменьшают пространство для сомнительных практик и коммерческих злоупотреблений. Именно так демографическая политика выходит из теории в практику — в виде рожденных детей, а не деклараций и споров вокруг сроков.

И в Украине уже есть центры, которые работают в этом направлении и по международным протоколам. Украинская ассоциация репродуктивной медицины (УАРМ) объединяет ведущие клиники (государственные, коммунальные, частные), разрабатывает рекомендации, приобщает врачей к международному обмену знаниями и держит разговор о вспомогательных репродуктивных технологиях в профессиональном поле. Если государство укрепит нормативную базу и развернет информационные программы, ВРТ обеспечат рост успешных беременностей и рождаемости, которая сегодня критически низкая.

Валерий Зукин, вице-президент УАРМ, к. мед. н., лауреат Госпремии Украины

«В таком виде закон сводит к тому, что это лечение — как последняя надежда, и нужно очень долго лечиться, чтобы воспользоваться ВРТ. На самом деле при таком демографическом кризисе каждый ребенок сейчас — на вес золота. Поэтому нужно людям облегчать путь к родительству, а не ограничивать»,— говорит Валерий Зукин, вице-президент УАРМ, к. мед. н., лауреат Госпремии Украины.

Запреты только создают пространство для манипуляций

Доказательная репродуктивная медицина опирается на индивидуальные протоколы, прозрачные процедуры и этические комитеты. Когда закон ограничивает базовые опции, медики не могут предложить оптимальное лечение. Пациент получает меньше шансов на успех, а государство — более низкие показатели рождаемости. В то же время специалисты соглашаются, что репродуктивная медицина нуждается в прогнозируемых правилах, доступном софинансировании и четких маршрутах для пациентов — и готовы обсуждать это с законодателями, давать рекомендации, согласовывать противоречия. Именно так появляются реальные перспективы отрасли и доверия к системе.

Право на родительство — не привилегия, а часть бытия человеком. Когда закон изолирует пациентов от эффективных методов лечения, он нарушает не только медицинскую логику, но и этику. Малыши, рожденные благодаря вспомогательным технологиям, — это дети, которых ждали и которых любят. Демографическая политика должна признавать эту реальность, а государство — работать вместе с профессиональными сообществами, в частности с УАРМ, чтобы снять лишние барьеры и предоставить доступ к современным решениям.

Поддержка вместо запретов: что государство может сделать уже сейчас

Обновить законопроект № 13683 ( а лучше написать новый) в партнерстве с профессиональными ассоциациями, пациентскими организациями и демографами; убрать запреты, не имеющие доказательной пользы; согласовать закон о репродуктивных технологиях с мировыми стандартами и практикой ЕС.

Запустить национальную информационную кампанию о репродуктивных технологиях: объяснения, маршруты пациента, права и возможности в пакете НСЗУ; системно привлечь Минздрав, НСЗУ, региональные департаменты.

Ввести справедливое софинансирование и четкие критерии доступа: помощь должна доходить до тех, кому она нужна больше всего, с прозрачными правилами и публичной оценкой эффективности.

Усовершенствовать нормативную базу и подзаконные акты о репродуктивных технологиях; ввести единые реестры, аудит качества и открытую отчетность, чтобы демографическая политика опиралась на данные.

Развивать коммуникацию и пациентские сервисы вместе с клиниками: сервисные справочники, горячие линии, навигаторы маршрутов, партнерские проекты с медиа, чтобы увеличить доверие и своевременные обращения.

Когда учреждения, профессиональные сообщества и редакции работают вместе, рождается новый стандарт доверия. Медиа могут разъяснять, государственные органы — создавать доступные программы, клиники — открывать двери для пациентов и говорить простым языком о сложном. В этом треугольнике каждая сторона отвечает за свою часть, но результат один — больше рожденных детей и более сильные семьи. Именно то, что нам нужно сейчас.

Взгляд в будущее

Украина отстроится тогда, когда создаст условия для увеличения рождаемости — поддержкой, сервисом и современным регулированием. ВРТ — это о семьях, о праве на родительство и об ответственности государства за демографическую политику. Вместо изоляции — партнерство. Вместо ограничений — доступ. Вместо тишины — честная информация. Это путь к стране, в которой больше семей будут счастливы.