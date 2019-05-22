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Врезался в дерево и загорелся: В Днепропетровской области автомобиль с полицейскими попал в смертельное ДТП

Вчера, 14:31
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Врезался в дерево и загорелся: В Днепропетровской области автомобиль с полицейскими попал в смертельное ДТП - фото

t-pravda.te.ua

В результате ДТП погибли два человека, еще одного госпитализировали

В ночь на среду, 22 мая, в недалеко от села Ивашиновка Пятихатского района автомобиль Kia Magentis попал в смертельное ДТП.

Как сообщили в управлении Национальной полиции Днепропетровской области, по неустановленным пока причинам машина съехала с трассы в кювет, где врезалась в дерево и загорелась.

В результате аварии смертельные травмы получили 41-летний инспектор сектора реагирования патрульной полиции и местный житель.

Еще один правоохранитель был госпитализирован с тяжелыми травмами.

Теги:   Днепропетровская область ДТП Полицейские

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