Врезался в дерево и загорелся: В Днепропетровской области автомобиль с полицейскими попал в смертельное ДТП Вчера, 14:31 811 Цей матеріал також доступний українською t-pravda.te.ua В результате ДТП погибли два человека, еще одного госпитализировали t-pravda.te.ua

В ночь на среду, 22 мая, в недалеко от села Ивашиновка Пятихатского района автомобиль Kia Magentis попал в смертельное ДТП.

Как сообщили в управлении Национальной полиции Днепропетровской области, по неустановленным пока причинам машина съехала с трассы в кювет, где врезалась в дерево и загорелась.

В результате аварии смертельные травмы получили 41-летний инспектор сектора реагирования патрульной полиции и местный житель.

Еще один правоохранитель был госпитализирован с тяжелыми травмами.