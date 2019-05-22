Врезался в дерево и загорелся: В Днепропетровской области автомобиль с полицейскими попал в смертельное ДТП
В ночь на среду,
22 мая, в недалеко от села Ивашиновка Пятихатского района автомобиль Kia Magentis попал в смертельное ДТП.
Как сообщили в управлении Национальной полиции Днепропетровской области, по неустановленным
пока причинам машина съехала с трассы в кювет, где врезалась в дерево и загорелась.
В результате аварии
смертельные травмы получили 41-летний инспектор сектора реагирования патрульной
полиции и местный житель.
Еще один
правоохранитель был госпитализирован с тяжелыми травмами.