РФ ударила по Константиновке из РСЗО Торнадо: есть раненые и разрушения
В результате атаки российских оккупантов разрушена многоэтажка (Фото:Павел Кириленко/Telegram)
Вечером 6 марта войска РФ ударили по Константиновке Донецкой области из РСЗО Торнадо.
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.
По его словам, в результате атаки российских оккупантов на город ранения получили два человека.
Также снаряды повредили школу, четыре многоэтажки, частный дом, гаражи и авто.
Кириленко также опубликовал фото, на которых видны серьезные разрушения.
Ситуация в Донецкой области остается самой сложной. Украинские военные сдерживают наступление оккупационных войск РФ в районе Бахмута, пресекая попытки оккупантов продвинуться дальше. ВСУ контролируют трассу на Константиновку.