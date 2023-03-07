РФ ударила по Константиновке из РСЗО Торнадо: есть раненые и разрушения

7 марта, 14:58
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В результате атаки российских оккупантов разрушена многоэтажка (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

В результате атаки российских оккупантов разрушена многоэтажка (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Вечером 6 марта войска РФ ударили по Константиновке Донецкой области из РСЗО Торнадо.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.

По его словам, в результате атаки российских оккупантов на город ранения получили два человека.

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Также снаряды повредили школу, четыре многоэтажки, частный дом, гаражи и авто.

Кириленко также опубликовал фото, на которых видны серьезные разрушения.

Павел Кириленко/Telegram
Фото: Павел Кириленко/Telegram
Павел Кириленко/Telegram
Фото: Павел Кириленко/Telegram

Ситуация в Донецкой области остается самой сложной. Украинские военные сдерживают наступление оккупационных войск РФ в районе Бахмута, пресекая попытки оккупантов продвинуться дальше. ВСУ контролируют трассу на Константиновку.

https://www.youtube.com/watch?v=51QfBAuYQ2M
Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Донецкая область Константиновка Торнадо Война России против Украины

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