Дебаты со всем миром. NV приглашает читателей к участию в крупнейшем эксперименте глобального диалога The World Talks 15 мая, 13:01 25 июня 2023 года зарегистрированные участники проекта The World Talks смогут обсудить глобальные проблемы в индивидуальных беседах с людьми, которые придерживаются противоположного мнения (Фото:The World Talks)

NV присоединяется к 16 другим независимым медиа со всего мира, чтобы 25 июня 2023 года провести The World Talks — экспериментальный формат глобального диалога. Участники со всего мира встретятся для разговора о глобальных проблемах, включая изменение климата, равенство и другие.

The World Talks — это ваша уникальная возможность встретиться с человеком, который представляет совершенно другую страну, контекст и видение, чтобы поговорить онлайн о глобальных проблемах.

Глобальный эксперимент организует немецкий портал ZEIT ONLINE в сотрудничестве с международной сетью медиа из 15 стран. Среди них есть, в частности, Украина, которую представляет NV; Великобритания (The Mirror), Швейцария (The New Humanitarian), Канада (The Green Line), Италия (Gedi Group), Германия (Unbias The News), Южная Африка (News24), Индия (The Caravan и The Quint), Мексика (Organización Editorial Mexicana) и другие .

25 июня The World Talks соберет людей со всего мира для трансграничных разговоров тет-а-тет и возможности обсуждения широкого круга тем, среди которых война РФ против Украины, изменение климата, равенство. Алгоритм сформирует пары для разговора с участниками, которые представляют противоположные взгляды и живут максимально далеко друг от друга. Это первая в своем роде программа глобального диалога, которая приглашает людей со всего мира обмениваться идеями, историями и точками зрения посредством бесед один на один.

Регистрация для участия в проекте уже открыта на официальном сайте The World Talks. Общение будет проходить на английском языке, глобальный старт диалога — в 13:00 по Киеву 25 июня 2023 года.

Что такое The World Talks и как это работает: детали от организаторов

Сегодня мир сталкивается с более общими глобальными проблемами, чем почти когда-либо в истории. Будь то изменение климата, миграция или инфляция — нет тех, кого не касались бы эти проблемы. Но знаем ли мы, что на самом деле думают о них люди в других уголках Земли?

Какую роль играет война в Украине для Южно-Африканской Республики? Что колумбийский фермер думает об изменении климата? Считает ли бизнес-леди из Таиланда, что тяжелый труд ведет к лучшей жизни?



Зарегистрируйтесь в нашей глобальной программе диалога The World Talks, чтобы узнать об этом. Мы подберем для вас индивидуального собеседника для разговора тет-а-тет с человеком из другой страны, который думает об этих проблемах иначе, чем вы.

С помощью The World Talks мы создаем нечто совершенно новое: пространство для всемирных дебатов, объединяющее людей, которые иначе никогда бы не встретились. Это эксперимент. И участвуя в нем, вы, дорогой читатель, можете помочь хоть немного сблизить мир.



Чтобы зарегистрироваться, ответьте на вопросы в формате «Да/Нет» в специальной форме. Стал ли современный мир лучше, чем был 20 лет назад? Все ли страны должны быть обязаны принимать беженцев? Должно ли изменение климата всегда быть приоритетом?

После регистрации наш алгоритм подберет человека, который имеет отличающееся от вашего мнение по этим вопросам и живет максимально далеко от вас. В июне мы познакомим вас с вашим партнером, и если вы оба согласитесь на виртуальную встречу, то можете договориться о ней. Все беседы будут проходить онлайн на английском языке 25 июня 2023 года.

The World Talks организует портал ZEIT ONLINE совместно с международной сетью из 15 стран, среди которых NV из Украины, News24 из Южной Африки, El Tiempo из Колумбии, Organización Editorial Mexicana из Мексики, The Caravan и The Quint из Индии, Pulse из Ганы, RED/ACCIÒN из Аргентины, Hankyoreh из Южной Кореи, Workpoint Today из Таиланда и другие издания.

The World Talks — это проект международной диалоговой платформы My Country Talks, разработанной ZEIT ONLINE в 2018 году. С тех пор свыше 250 000 человек более чем в 30 странах мира приняли участие в подобных межличностных беседах.