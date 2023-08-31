В Украине погиб 22-летний доброволец из Великобритании 31 августа, 21:25 Британский доброволец Сэмюэл Нюи (Фото:BBC)

Британский доброволец Сэмюэл Ньюи провоевал более года в Силах обороны и погиб во время боевых действий на востоке Украины.

Как сообщает BBC, о гибели сообщили родственники добровольца в соцсетях.

Его брат Дэниел написал, что Сэм Ньюи погиб на востоке Украины и добавляет, что не может подобрать слов, «насколько разбитым чувствует себя».

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«Сэм, ты отдал жизнь за людей, которых никогда не знал, и сражался с отвагой, упорством и честью», — написал его брат.

Дэниел Ньюи добавил, что когда Сэму исполнился всего 21 год, то он решил отправиться в Украину, чтобы «противостоять российскому империализму».

Сэмюэл Ньюи (в центре в костюме) / Фото: BBC

«Ты — не только мой младший брат, но и исключительный человек, замечательный солдат и один из самых отважных людей, которых я когда-либо знал. Спасибо тебе за то, что был частью моей жизни за эти 22 года»,— написал брат британского добровольца.

BBC пишет, что в 2020 году Сэмюэл Ньюи и его отец Пол были обвинены в террористической деятельности из-за решения сына присоединиться к курдским отрядам народной милиции для противостояния террористической организации Исламское государство. Отец не признает обвинений в финансировании терроризма. Ньюи-младший также отвергал обвинения в том, что «помогал» брату готовить «акты терроризма».

Медиа добавляет, что все обвинения против членов семьи Ньюи позже были сняты.

Представитель МИД Великобритании заявил, что правительство их страны предоставит «всю необходимую поддержку» членам семьи погибшего в Украине добровольца.