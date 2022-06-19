В Сумской области ночью оккупанты дважды обстреляли из минометов жилые кварталы города Середина-Буда 19 июня, 10:00 Цей матеріал також доступний українською Последствия российских обстрелов в Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

В ночь на 19 июня российские войска дважды открывали огонь со своей территории по Середино-Будской общине Сумской области.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Обстрелы происходили с 4 до 5 утра и около 7-ми. Оккупанты стреляли из миномета по жилым кварталам города Середина-Буда.

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Повреждены не менее 10 частных домов мирных жителей, хозяйственные постройки. Один дом разрушен в результате пожара после попадания вражеского боеприпаса.

Информация о пострадавших или погибших еще уточняется.

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