СБУ задержала агента РФ, корректировавшего ракетные удары по мосту через Днестровский лиман 18 июня, 13:30 Цей матеріал також доступний українською Последствия первого обстрела моста (Фото:Григорий Мельниченко)

В Одесской области задержан российский агент, корректировавший ракетные удары по мосту через Днестровский лиман.

Об этом сообщили в СБУ.

Отмечается, что о результатах обстрелов он докладывал своему куратору через закрытые каналы связи. Задержание производила контрразведка.

Впервые мост через лиман вблизи Затоки обстреляли 26 апреля. На следующий день российские военные нанесли повторный ракетный удар, в результате чего он был разрушен.

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28 апреля движение одного из поездов, маршрут которого пролегал по мосту, возобновили. 2 мая россияне третий раз ударили по мосту, нанеся конструкции дополнительный ущерб. После чего 10 мая снова атаковали сооружение.

16 мая, в результате очередного обстрела моста, пострадали четыре человека, среди которых 6-летняя девочка. С тяжелыми травмами ее доставили в больницу. От российских снарядов были повреждены частные дома, база отдыха и автомобили.

30 мая оккупанты пытались в восьмой раз обстрелять мост.



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