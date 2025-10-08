Исчезновение военных — Юридическая сотня предоставила алгоритм как действовать и куда обращаться (Фото: REUTERS/Stringer)

Юристы из ОО Юридическая сотня собрали эффективную информацию и советы украинцам, в каком порядке действовать и к кому обращаться, если военный долго не выходит на связь.

Когда военный перестает выходить на связь, большинство семей не знают, как действовать правильно. В отчаянии люди выкладывают личные данные и фото в открытый доступ, надеясь на помощь неравнодушных. Но этим сразу пользуются враги: они отслеживают информацию, могут распространять фейки, а иногда даже требовать деньги в обмен на «известие» о человеке.

Чтобы избежать этих опасностей и действительно помочь своим близким, важно знать правильный порядок действий. Именно его подготовили юристы ОО Юридическая сотня.

Наталья Шмарко, руководитель направления пленных и пропавших без вести, отмечает: «На нашу горячую линию часто обращаются растерянные родственники: они сразу публикуют в соцсетях фото и данные военного, просят о массовых репостах. Но такие действия могут повредить поиску и даже создать риски для самого военного. Поэтому важно знать четкий алгоритм: куда звонить, какие документы собирать и какие шаги делать в первую очередь».

1. Проверьте официальную информацию

Обратитесь в Территориальный центр комплектования ( ТЦК и СП), где военный проходил службу, или в его воинскую часть.

ТЦК и СП), где военный проходил службу, или в его воинскую часть. Уточните статус: находится ли военный на задании или в плену, или считается пропавшим без вести.

Обязательно зафиксируйте дату и время обращения, имя и должность человека, с которым общались.

2. Подайте заявление в полицию

Если военнослужащий все же официально признан пропавшим без вести, немедленно подайте в полицию заявление о розыске лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах.

Указывайте все известные данные о пропавшем военном: особые приметы, обстоятельства исчезновения, вещи, которые он мог иметь с собой.

Ближайший родственник должен сдать биологические образцы для ДНК-сравнения одновременно с подачей заявления в полицию.

Заявление можно подать, обратившись в территориальное подразделение полиции или позвонив на 102 (круглосуточно).

Через 24 часа с момента подачи заявления вам обязаны выдать выписку из Единого реестра досудебных расследований, в которой будет указан следователь и номер уголовного производства.

3. Сообщите другие органы — список и контакты

Сообщите Уполномоченному по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах и подайте заявление на розыск. Номер горячей линии: 1698.

Зарегистрируйтесь в Личном кабинете информационной системы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными — здесь содержится пошаговая видеоинструкция, как это сделать.

Дополнительно обратитесь к:

Национальное информационное бюро: 1648 или +38 (044) 287−81−65 ;

Объединенный центр по поиску и освобождению пленных при СБУ по телефонам (067) 650−83−32, (098) 087−36−01 или же отправьте письмо на электронный адрес: united.centre.ssu@gmail.com;

Международного Комитета Красного Креста, по телефону горячей линии 0−800−300−155.

4. Получите уведомление о пропаже военного без вести

Если вам не предоставили извещение о пропавшем без вести — обратитесь в ТЦК и СП по месту своего проживания с письменным заявлением о выдаче такого извещения.

Если уведомление выдали другому члену семьи — обратитесь в ТЦК и СП с требованием выдать вам дубликат.

5. Оформите денежное обеспечение

Подайте заявление в ТЦК и СП для оформления выплаты денежного обеспечения пропавшего военного.

Денежное обеспечение в случае пропажи без вести военного распределяется следующим образом:

50% суммы (заработная плата, премии, надбавки и т. д. , которые военный получал во время несения службы) после отчислений, например налогов, распределяется равными долями между

супругой/супругом;

законными представителями малолетних/несовершеннолетних детей;

детьми с инвалидностью с детства ( или представителями их);

или представителями их); родителями ( кроме тех, кто получал алименты или лишен родительских прав).

Если таких лиц нет, 20% суммы — равными долями между:

совершеннолетними детьми;

родными братьями и сестрами военнослужащего.

6. Оформите пенсию в связи с потерей кормильца на время пропажи без вести

Подайте заявление в Пенсионный фонд лично по месту жительства или через вебпортал ПФУ.

Право на такую пенсию имеют:

дети до 18 ( или до 23, если учатся), а также дети, родившиеся до истечения 10 месяцев с момента, когда военный пропал без вести;

или до 23, если учатся), а также дети, родившиеся до истечения 10 месяцев с момента, когда военный пропал без вести; дети старше 18, если они являются лицами с инвалидностью;

супруг или супруга, родители, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста;

муж или жена, а в случае их отсутствия — один из родителей или брат или сестра, дедушка или бабушка военного, независимо от возраста и трудоспособности, если они не работают и ухаживают за ребенком военного до достижения им 8 лет.

Родители и муж или жена пропавшего без вести, которые не были на его иждивении, имеют право на пенсию в связи с потерей кормильца, если вследствие такого исчезновения они потеряли источник средств к существованию.

ОО Юридическая сотня предоставляет бесплатные консультации семьям пропавших без вести военных. Если вы оказались в такой ситуации и не знаете, с чего начать, звоните на горячую линию: 0 800 308 100.