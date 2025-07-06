Военные пенсии 2025. Кому и на каком основании могут пересчитать, сохраняется ли пенсия после призыва

Перерасчет ранее назначенных пенсий военнослужащим производится на основании документов в пенсионном деле и дополнительных документов по последнему месту прохождения службы.

Кому и на каком основании могут пересчитать военную пенсию

Право обратиться за перерасчетом пенсии имеют уволенные со службы военнослужащие (кроме случаев назначения пенсии в случае потери кормильца жене (мужу), которая назначается независимо от увольнения со службы).

Реклама

Перерасчет ранее назначенных пенсий военнослужащим, лицам, имеющим право на пенсию, производится на основании документов, имеющихся в пенсионном деле, а также дополнительных документов, представленных структурным подразделением соответствующего министерства по последнему месту прохождения службы (ст. 63 Закона Украины от 09.04.1992 № 2262-ХII).

После увольнения со службы таких лиц выплата им пенсий осуществляется с учетом дополнительной выслуги лет от времени:

▪ призыва их на военную службу по призыву по мобилизации, на особый период;

▪ призыва их на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период;

▪ повторного принятия их на службу по контракту, в том числе путем заключения нового контракта на прохождение военной службы, службы гражданской защиты до дня фактического увольнения.

Сохраняется ли пенсия после призыва на военную службу

Сохраняется право на пенсию военнослужащих в случае:

▪ призыва на военную службу по призыву по мобилизации, на особый период;

▪ призыва на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период;

▪ принятие по контракту на военную службу или службу гражданской защиты, в том числе путем заключения нового контракта на прохождение военной службы, службы гражданской защиты, в Вооруженные Силы Украины, другие образованные в соответствии с законами Украины воинские формирования, органы и подразделения гражданской защиты во время действия особого периода на срок до его окончания или до дня фактического увольнения.

Если новый размер пенсии этих лиц будет меньше размера, который они получали до призыва или повторного принятия их на службу, выплата им пенсий осуществляется в размере, который они получали до призыва или принятия на службу в особый период.

Уволенным со службы военнослужащим, лицам, которым присвоены очередные воинские (специальные) звания во время пребывания их в запасе или в отставке, ранее назначенные им пенсии с учетом новых присвоенных воинских (специальных) званий не пересчитываются.

Заявление о назначении/перерасчете пенсии военнослужащим подается средствами портала электронных услуг Пенсионного фонда Украины или лично в любой сервисный центр Пенсионного фонда.

Напомним, стаж в зоне боевых действий засчитывается в соотношении 1:3. Это означает, что один месяц в таких условиях считается за три. Но эта формула применяется только в тех случаях, когда военнослужащий находился в зоне боевых действий минимум месяц.