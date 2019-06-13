Водород для транспорта, отопления и энергетики Сегодня, 10:00 Новости компаний Цей матеріал також доступний українською UKRAINIAN HYDROGEN COUNCIL Современный мир переживает водородную энергетическую революцию, полностью изменит основы экономики страны UKRAINIAN HYDROGEN COUNCIL

Авторы:



Степан Кудря — профессор, директор Института возобновляемой энергетики НАН Украины

Александр Репкин — президент энергетической ассоциации « Украинский Водородный Совет»

Водородный потенциал

Современный мир переживает водородную энергетическую революцию, которая полностью изменит основы экономики страны. Водород уже нашел свое применение во многих сферах промышленности. Водородные авто ездят по дорогам Европы, а в ближайшем будущем и дома будут освещаться и согреваться благодаря водородной энергетике. Потенциал возобновляемой энергетики Украины дает нам все шансы стать одним из мировых поставщиков зеленого водорода.

Сегодня доля всех возобновляемых источников энергии составляет примерно 2,72% от общего энергетического баланса Украины. И уже к 2035 году этот показатель на государственном уровне планируется увеличить до 25%. Традиционные виды топлива — уголь, газ, нефть и нефтепродукты, заменят на возобновляемые источники. А в транспортной отрасли Украины должен отказаться от двигателей внутреннего сгорания и перейти на экологический транспорт.

По оценкам экспертов Института возобновляемой энергетики НАНУ, Украина имеет значительный технически достижимый потенциал производства энергии из возобновляемых источников. Этой энергии хватит чтобы заменить около 69 млн тонн нефти в год. То есть за шесть лет доля возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива сможет заменить более 22 млн тонн нефтяного эквивалента.

Фото: UKRAINIAN HYDROGEN COUNCIL

Внедрение на государственном уровне

Украинские специалисты изучают водородные технологии с 1980 года. Еще в 1995 году они вместе с датскими коллегами разработали и запустили первую ветроводородную станцию в Европе в Фолькецентре (Дания). К сожалению, в нашей стране научные разработки НАН были востребованы десятки лет. Но теперь ученые получили возможность использовать свои знания для развития страны. Современные научные исследования водородных технологий включают: получение водорода, его накопление, хранение, транспортировку и использование.

Получение водорода — главный вопрос сегодня. Наиболее эффективный и экологичный метод — электролиз воды. Ведь современные электролизные установки удобны в обслуживании и имеют высокие технические характеристики. В качестве первичного источника электроэнергии может использоваться избыточная электроэнергия возобновляемых источников или пиковая энергия традиционных станций.

Получение водорода — главный вопрос сегодня. Наиболее эффективный и экологичный метод — электролиз воды.

Еще один важный момент — хранение водорода. Нужно создавать энергоаккумулирующие системы на основе возобновляемых источников энергии. В частности, в труднодоступных для подачи электроэнергии районах, имеющих наибольший потенциал по ВИЭ. Водород может храниться в сжатом или жидком состоянии, а также в гидридах металлов. Наиболее выгодный вариант хранения и транспортировки водорода в качестве добавки к природному газу через существующие системы трубопровода. Такой метод может обеспечить наполнение украинской газотранспортной системы, повысив при этом качество и экологичность газового топлива.



Внедрение на государственном уровне

О водороде и водородныех технологиях уже начинают говорить на государственном уровне.

Напомним, в Национальной академии наук Украины выделили рекордные три миллиона гривен на поддержку водородных проектов.

http://ecolog-ua.com/news/ponad-try-milyony-gryven-na-vodnevi-proekty-vydilyly-v-nan-ukrayiny

Следующим шагом должна стать разработка украинского законодательства. Украинский Водородный Совет совместно с Институтом возобновляемой энергетики разрабатывают и софинансируют практическую программу секторальной интеграции водорода в экономику Украины. В частности, завершается разработка дорожной карты по внедрению водородных технологий в основные отрасли экономики Украины. Ведется работа над концепцией развития водорода в Украине до 2035 года и национальным планом действий в возобновляемой энергетике 2020−2030 г. г.

Основными направлениями развития водородной энергетики для построения новой экономической модели на новой энергетической водородной модели Украины являются:

— разработка и внедрение эффективных энергосистем на основе возобновляемых источников энергии, обеспеченных системами аккумулирования, хранения, транспортировки и использования водорода разного вида и мощности (так называемый «зеленый» водород)

Фото: UKRAINIAN HYDROGEN COUNCIL

— разработка и внедрение систем аккумулирования, хранения, транспортировки и использования водорода разного вида и мощности в традиционной энергетике для накопления пиковой электроэнергии (промышленный водород)

— разработка и внедрение систем аккумулирования и использования водорода разного вида и мощности в транспортной отрасли (автомобильный, железнодорожный транспорт);

— разработка и внедрение систем трубопроводного транспортирования водорода, в том числе в качестве добавок к природному газу;

— достижение 25-ти процентной доли водорода в газотранспортной системе (ГТС) Украины;

— разработка и внедрение механизмов государственного управления и регулирования в сфере водородной энергетики;

Украинский Водородный Совет « представляет интересы «Водород Европа» в Украине и занимается продвижением Украины в европейское энергетическое сообщество.

— разработка законодательных и нормативно-правовых актов, направленных на развитие водородной энергетики;



— повышение уровня конкурентоспособности объектов возобновляемой энергетики;

— разработка требований и мер безопасности в процессе производства, хранения, транспортировки и потребления водорода.

— создание систем аналитически-информационного обеспечения научно-технического развития водородной энергетики;

— создание системы метрологического и сертификационного обеспечения;

Таким образом, использование потенциала возобновляемой энергетики в сочетании с водородными технологиями позволит Украине не только отказаться от импорта природного газа и быть энергетически независимым государством, но и экспортировать в страны ЕС новейшей энергоноситель.

Сотрудничество с ЕС по внедрению водородных технологий в Украине

В Европе с целью ускорения и внедрения инновационных разработок в области водородной энергетики и топливных ячеек создана ассоциация «Водород Европа», которая объединяет более 100 промышленных компаний, около 68 научно-исследовательских организаций, а также 11 национальных водородных ассоциаций. По научным исследованиям «Водород Европа» тесно сотрудничает с Рамочной программой ЕС «Горизонт 2020», с Совместной инициативой «ПК и Водород», общий бюджет которой составляет 1,33 млрд євро.

В Украине построением новой водородной экономики и развитием водородной энергетики и вовлечением страны в водородное европейское энергетическое пространство занимается Энергетическая Ассоциация «Украинский Водородный Совет», который в 2018 году первым в Украине и среди стран не членов ЕС стал членом подразделения Европейской комиссии организации «Водород Европа» (Hydrogen Europe).

«Украинский Водородный Совет» представляет интересы «Водород Европа» в Украине и занимается продвижением Украины в европейское энергетическое сообщество. В частности, в апреле 2019 года в Ганновере на крупнейшей европейской выставке, посвященной водородным технологиям, представителями «Hydrogen Europe» была одобрена украинская дорожная карта развития водородной энергетики.