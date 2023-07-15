Столкнулся с отбойником. Во Львовской области произошло смертельное ДТП, 10-летний мальчик погиб 15 июля, 13:03 Последствия смертельной аварии (Фото:Полиция Львовской области/Facebook)

В Яворовском районе Львовской области произошло смертельное ДТП. Водитель не справился с управлением и столкнулся с отбойником. Погиб 10-летний мальчик.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области.

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля Skoda Octavia, 51-летний житель района, не справился с управлением и выехал на левую обочину, где столкнулся с металлическим отбойником. В результате ДТП мальчик от полученных травм погиб на месте происшествия. Еще одна пассажирка, 19-летняя жительница района, а также водитель получили травмы различной тяжести и были госпитализированы.

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По факту следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции Львовской области открыли уголовное производство по ч.2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) УКУ. Санкция статьи предусматривает наказание наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.