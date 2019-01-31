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Во Львовской области избили судью

Вчера, 13:54
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Pixabay

Причина избиения не называется

27 января во Львовской области напали на и.о. главы Каменка-Бугского райсуда Маркияна Самсина. 

Об этом сообщил сам судья, говорится в сообщении на сайте судебной власти Украины.

По словам Самсина, к нему подошли несколько мужчин. Один из них был неоднократно судим в зале райсуда. Самсина начали бить, он получил травмы и перелом левой ноги.

На место инцидента приехали сотрудники полиции, однако злоумышленников не задержали. Судью госпитализировали. 

28 января он обратился в отделение полиции и написал заявление об избиении. По материалам дела начато досудебное расследование.

Нападение на судью рассмотрит Высший совет правосудия.

Теги:   Львовская область Избиение Судья

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