Во Львовской области избили судью Вчера, 13:54 447 Цей матеріал також доступний українською Pixabay Причина избиения не называется Pixabay

27 января во Львовской области напали на и.о. главы Каменка-Бугского райсуда Маркияна Самсина.

Об этом сообщил сам судья, говорится в сообщении на сайте судебной власти Украины.

По словам Самсина, к нему подошли несколько мужчин. Один из них был неоднократно судим в зале райсуда. Самсина начали бить, он получил травмы и перелом левой ноги.

На место инцидента приехали сотрудники полиции, однако злоумышленников не задержали. Судью госпитализировали.

28 января он обратился в отделение полиции и написал заявление об избиении. По материалам дела начато досудебное расследование.

Нападение на судью рассмотрит Высший совет правосудия.