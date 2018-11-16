16 ноября 2018, пятница

Во Львове водитель Geely сбил школьницу

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Ребенок перебегал дорогу в неустановленном месте
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Ребенок перебегал дорогу в неустановленном месте

В пятницу, 16 ноября, во Львове 54-летний водитель Geely сбил 9-летнюю девочку.

Как сообщили в облуправлении Нацполиции, ДТП произошло на улице Жовковской.

В результате происшествия школьница была госпитализирована в больницу. Информации о состоянии ребенка на данное время нет.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства аварии, решается вопрос об открытии уголовного производства.

По предварительным данным, ДТП произошло, когда школьница перебегала дорогу в неустановленном месте.

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