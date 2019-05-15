Под автомобилем львовского предпринимателя сработало взрывное устройство
В среду, 15 мая,
во Львове под автомобилем BMW Х6 местного предпринимателя сработало
взрывное устройство.
Как сообщает Varta-1, двигаясь по улице Трускавецкой, водитель
почувствовал "характерный для взрыва звук".
"Проехав
несколько метров, он остановился и понял, что сработала взрывчатка. Об этом
свидетельствуют механические повреждения, оставшиеся на автомобиле", -
говорится в сообщении.
При этом
отмечается, что следы от взрыва были обнаружены также и на припаркованном рядом
Daewoo Lanos.
В то же время
никто из людей в результате происшествия не пострадал.
От полиции никаких
комментариев по этому поводу пока не поступало.