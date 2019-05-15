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Под автомобилем львовского предпринимателя сработало взрывное устройство

Вчера, 15:13
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Под автомобилем львовского предпринимателя сработало взрывное устройство - фото

Varta-1

В результате происшествия никто не пострадал

В среду, 15 мая, во Львове под автомобилем BMW Х6 местного предпринимателя сработало взрывное устройство.

Как сообщает Varta-1, двигаясь по улице Трускавецкой, водитель почувствовал "характерный для взрыва звук".

"Проехав несколько метров, он остановился и понял, что сработала взрывчатка. Об этом свидетельствуют механические повреждения, оставшиеся на автомобиле", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что следы от взрыва были обнаружены также и на припаркованном рядом Daewoo Lanos.

Фото: Varta-1
Фото: Varta-1

В то же время никто из людей в результате происшествия не пострадал.

От полиции никаких комментариев по этому поводу пока не поступало.

Теги:   Минирование Львов

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