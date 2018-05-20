Во Львове появился велопатруль

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Во Львове с 21 мая начнут работать велопатрульные

Во Львове с 21 мая начнут работать велопатрульные

После учебного курса и при материальной поддержке меценатов во Львове презентовали патрульных на велосипедах.

На работу они выйдут с началом рабочей недели, 21 мая. А днем ​​ранее, 20 мая, велопатрульные присоединились к общегородскому флешмобу Велодень. В этот день в городе фанаты велобайков преодолели дистанцию ​​20 км.

"В общем, сейчас у нас 10 инспекторов, которые будут патрулировать город на двухколесных. Ежедневно будут выезжать два экипажа, поэтому мы тщательно сможем обеспечивать спокойствие в парках и скверах. Скорее преодолевать дистанции", - цитирует руководителя патрульной полиции области Романа Пилипенко пресс-служба области.

Оборудование, форму и экипировку для правоохранителей обеспечила Консультативная миссия Европейского Союза (КМЕС). В конце прошлого года эта же структура передала львовским патрульным велосипеды, комплекты униформы и другое оборудование стоимостью более 380 000 гривен (12 000 евро).

Напомним, велопатрули во Львове будут работать в парках и на дорогах. Ранее руководство местной патрульной полиции заявляло, что в городе есть много велодорожек, поэтому проблем с курсированием таких патрулей возникать не должно.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове