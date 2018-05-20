Во Львове появился велопатруль

После учебного курса и при материальной поддержке меценатов во Львове презентовали патрульных на велосипедах.

На работу они выйдут с началом рабочей недели, 21 мая. А днем ​​ранее, 20 мая, велопатрульные присоединились к общегородскому флешмобу Велодень. В этот день в городе фанаты велобайков преодолели дистанцию ​​20 км.

"В общем, сейчас у нас 10 инспекторов, которые будут патрулировать город на двухколесных. Ежедневно будут выезжать два экипажа, поэтому мы тщательно сможем обеспечивать спокойствие в парках и скверах. Скорее преодолевать дистанции", - цитирует руководителя патрульной полиции области Романа Пилипенко пресс-служба области.

Оборудование, форму и экипировку для правоохранителей обеспечила Консультативная миссия Европейского Союза (КМЕС). В конце прошлого года эта же структура передала львовским патрульным велосипеды, комплекты униформы и другое оборудование стоимостью более 380 000 гривен (12 000 евро).

Напомним, велопатрули во Львове будут работать в парках и на дорогах. Ранее руководство местной патрульной полиции заявляло, что в городе есть много велодорожек, поэтому проблем с курсированием таких патрулей возникать не должно.