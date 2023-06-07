«Рвался в бой». Погиб украинский летчик Владислав Савельев

7 июня, 16:43
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Владислав Савельев (Фото:Дима Шкаревский / Facebook)

Владислав Савельев (Фото:Дима Шкаревский / Facebook)

2 июня погиб украинский летчик Владислав Савельев с позывным Nomad. У защитника осталась жена и дочь.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

На момент широкомасштабного вторжения России в Украину Владислав находился в длительной командировке за границей, но, узнав о начале полномасштабной войны, он вернулся на Родину и сразу встал на ее защиту.

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«Он был прекрасным человеком. Хорошим другом, мужем, отцом, сыном своих родителей и Украины. Даже находясь в длинной командировке за границей, он рвался в бой как никто, чтобы защищать свою Украину, потому что не мог спокойно наблюдать издалека», — написал его друг Дмитрий Шкаревский.

У Владислава осталась жена и маленькая дочь.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Война России против Украины

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