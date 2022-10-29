У Зеленского появился канал в Viber 29 октября, 11:41 Зеленский появился в Viber (Фото:Офис Президента/Telegram)

У президента Украины Владимира Зеленского появился канал в мессенджере Viber.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента в Telegram.

"Рады сообщить, что в мессенджере Viber начал работу канал президента Украины Владимира Зеленского", — говорится в публикации.



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В пресс-службе призвали присоединяться к этому каналу, чтобы получать актуальные новости самым удобным способом.

Глава государства широко использует соцсети для распространения актуальных новостей: существуют его аккаунты в Facebook, Telegram, Instagram и Twitter.