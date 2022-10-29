У Зеленского появился канал в Viber
Зеленский появился в Viber (Фото:Офис Президента/Telegram)
У президента Украины Владимира Зеленского появился канал в мессенджере Viber.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента в Telegram.
"Рады сообщить, что в мессенджере Viber начал работу канал президента Украины Владимира Зеленского", — говорится в публикации.
В пресс-службе призвали присоединяться к этому каналу, чтобы получать актуальные новости самым удобным способом.
Глава государства широко использует соцсети для распространения актуальных новостей: существуют его аккаунты в Facebook, Telegram, Instagram и Twitter.