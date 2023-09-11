NV ищет SMM-редактора 11 сентября, 14:17 Вакансия в NV (Фото:НВ)

Привет! Информационно-новостной интернет-ресурс NV в поисках SMM-редактора.

Что будет в твоих обязанностях:



ведение соцсетей редакции NV;

координация с редакцией;

поиск потенциально интересных тем в соцсетях.

Что для нас важно:

опыт работы на аналогичной позиции от 1 года;

журналистские и редакторские навыки ( будет плюсом опыт работы в СМИ);

будет плюсом опыт работы в СМИ); осведомленность в культурной и общественной тематике, искренний интерес к миру моды и красоты;

совершенное владение украинским языком;

базовые навыки работы в Adobe Photoshop;

творческое мышление и высокий уровень личной ответственности;

Взамен мы предлагаем тебе:

Видео дня

возможность комбинировать работу в офисе с работой на дому;

достойный уровень оплаты труда;

интересную и одновременно сложную работу, но в новостных СМИ она простой не бывает;

уютный, комфортабельный и хорошо оборудованный офис ( Подол).

Если ты узнал/ла себя в описании и у тебя есть огромное желание учиться и развиваться, тогда скорее присылай свое резюме на trudenko@nv.ua.

В случае положительного ответа мы свяжемся с тобой в течение 2 недель.

Будем рады знакомству!