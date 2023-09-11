NV ищет SMM-редактора
Вакансия в NV (Фото:НВ)
Привет! Информационно-новостной интернет-ресурс NV в поисках SMM-редактора.
Что будет в твоих обязанностях:
- ведение соцсетей редакции NV;
- координация с редакцией;
- поиск потенциально интересных тем в соцсетях.
Что для нас важно:
- опыт работы на аналогичной позиции от 1 года;
- журналистские и редакторские навыки (будет плюсом опыт работы в СМИ);
- осведомленность в культурной и общественной тематике, искренний интерес к миру моды и красоты;
- совершенное владение украинским языком;
- базовые навыки работы в Adobe Photoshop;
- творческое мышление и высокий уровень личной ответственности;
Взамен мы предлагаем тебе:
- возможность комбинировать работу в офисе с работой на дому;
- достойный уровень оплаты труда;
- интересную и одновременно сложную работу, но в новостных СМИ она простой не бывает;
- уютный, комфортабельный и хорошо оборудованный офис (Подол).
Если ты узнал/ла себя в описании и у тебя есть огромное желание учиться и развиваться, тогда скорее присылай свое резюме на trudenko@nv.ua.
В случае положительного ответа мы свяжемся с тобой в течение 2 недель.
Будем рады знакомству!