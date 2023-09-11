NV ищет SMM-редактора

11 сентября, 14:17
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Вакансия в NV (Фото:НВ)

Вакансия в NV (Фото:НВ)

Привет! Информационно-новостной интернет-ресурс NV в поисках SMM-редактора.

Что будет в твоих обязанностях:

  • ведение соцсетей редакции NV;
  • координация с редакцией;
  • поиск потенциально интересных тем в соцсетях.

Что для нас важно:

  • опыт работы на аналогичной позиции от 1 года;
  • журналистские и редакторские навыки (будет плюсом опыт работы в СМИ);
  • осведомленность в культурной и общественной тематике, искренний интерес к миру моды и красоты;
  • совершенное владение украинским языком;
  • базовые навыки работы в Adobe Photoshop;
  • творческое мышление и высокий уровень личной ответственности;

Взамен мы предлагаем тебе:

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  • возможность комбинировать работу в офисе с работой на дому;
  • достойный уровень оплаты труда;
  • интересную и одновременно сложную работу, но в новостных СМИ она простой не бывает;
  • уютный, комфортабельный и хорошо оборудованный офис (Подол).

Если ты узнал/ла себя в описании и у тебя есть огромное желание учиться и развиваться, тогда скорее присылай свое резюме на trudenko@nv.ua.

В случае положительного ответа мы свяжемся с тобой в течение 2 недель.

Будем рады знакомству!

Редактор: Евгений Жаровский

Теги:   Вакансии

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