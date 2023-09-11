NV ищет SEO-копирайтера

11 сентября, 14:02
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Если вас заинтересовала наша вакансия, обязательно присылайте свое резюме (Фото:NV)

Если вас заинтересовала наша вакансия, обязательно присылайте свое резюме (Фото:NV)

Привет! Информационно-новостной интернет-ресурс NV (nv.ua) ищет SEO-копирайтера.

Наш идеальный кандидат — это проактивный человек, который искренне интересуется новостями, имеет опыт создания качественного контента и обладает отличными навыками коммуникации.

Видео дня

Что необходимо делать?

  • писать sео-материалы в соответствии с запросами и правилами (мода, развлечения, здоровье и др.);
  • отслеживать периодические события, новостные хайпы, поисковые тренды;
  • помогать редакторам и журналистам в оптимизации материалов для поисковых систем.

Что для нас важно:

  • совершенное владение украинским и русским языками;
  • опыт написания статей различной тематики;
  • базовое понимание принципов функционирования поисковых систем;
  • способность быстро осваивать новые технологии, сервисы, интерфейсы;
  • способность работать независимо и финализировать задачи самостоятельно;
  • сильные коммуникативные навыки.

Взамен мы предлагаем тебе:

  • полная занятость;
  • достойный уровень оплаты труда;
  • интересную и одновременно сложную работу, но в новостных СМИ она простой не бывает;
  • перспективу карьерного роста;
  • уютный, комфортабельный и хорошо оборудованный офис (Подол).

Если ты узнал/ла себя в описании и у тебя есть огромное желание учиться и развиваться, тогда скорее присылай свое резюме на mmayevska@nv.ua.

В случае положительного ответа мы свяжемся с тобой в течение 2 недель.

Будем рады знакомству!

Редактор: Евгений Жаровский

Теги:   Вакансии

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