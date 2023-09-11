NV ищет SEO-копирайтера
Если вас заинтересовала наша вакансия, обязательно присылайте свое резюме (Фото:NV)
Привет! Информационно-новостной интернет-ресурс NV (nv.ua) ищет SEO-копирайтера.
Наш идеальный кандидат — это проактивный человек, который искренне интересуется новостями, имеет опыт создания качественного контента и обладает отличными навыками коммуникации.
Что необходимо делать?
- писать sео-материалы в соответствии с запросами и правилами (мода, развлечения, здоровье и др.);
- отслеживать периодические события, новостные хайпы, поисковые тренды;
- помогать редакторам и журналистам в оптимизации материалов для поисковых систем.
Что для нас важно:
- совершенное владение украинским и русским языками;
- опыт написания статей различной тематики;
- базовое понимание принципов функционирования поисковых систем;
- способность быстро осваивать новые технологии, сервисы, интерфейсы;
- способность работать независимо и финализировать задачи самостоятельно;
- сильные коммуникативные навыки.
Взамен мы предлагаем тебе:
- полная занятость;
- достойный уровень оплаты труда;
- интересную и одновременно сложную работу, но в новостных СМИ она простой не бывает;
- перспективу карьерного роста;
- уютный, комфортабельный и хорошо оборудованный офис (Подол).
Если ты узнал/ла себя в описании и у тебя есть огромное желание учиться и развиваться, тогда скорее присылай свое резюме на mmayevska@nv.ua.
В случае положительного ответа мы свяжемся с тобой в течение 2 недель.
Будем рады знакомству!