NV ищет редактора ленты новостей

7 августа, 09:03
Поделиться:
Если вас заинтересовала наша вакансия, то обязательно присылайте свое резюме (Фото:NV)

Если вас заинтересовала наша вакансия, то обязательно присылайте свое резюме (Фото:NV)

Отдел новостей сайта NV.ua ищет редактора новостной ленты. Большим преимуществом будет наличие примеров написанных вами новостей — присылайте вместе с резюме!

Что вы будете делать:

  • мониторить информационное пространство, выбирать самое важное, самое актуальное, самое интересное,
  • оперативно писать и выпускать на сайт новости,

Что мы от вас ожидаем:

Видео дня

  • опыт работы на ленте новостей,
  • знание украинского, русского и английского языка,
  • понимание политической, экономической и социальной ситуации в стране и мире,
  • умение выделять главное в потоке новостей,
  • умение быстро писать новости,
  • желание развиваться в сфере журналистики, энтузиазм, искренняя заинтересованность в новостях.

Условия:

  • работа из офиса или из дома,
  • стажировка в офисе на Подоле (важно, чтобы вам было удобно добраться),
  • зарплата и график обсуждается,
  • интересная и сложная работа в ведущем СМИ Украины, возможность повысить свои профессиональные навыки,
  • перспектива карьерного роста,
  • очень дружный и доброжелательный коллектив.

Присылайте резюме на YZharovskyi@nv.ua

Редактор: Евгений Жаровский

Теги:   Вакансии

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X