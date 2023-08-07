NV ищет редактора ленты новостей
Если вас заинтересовала наша вакансия, то обязательно присылайте свое резюме (Фото:NV)
Отдел новостей сайта NV.ua ищет редактора новостной ленты. Большим преимуществом будет наличие примеров написанных вами новостей — присылайте вместе с резюме!
Что вы будете делать:
- мониторить информационное пространство, выбирать самое важное, самое актуальное, самое интересное,
- оперативно писать и выпускать на сайт новости,
Что мы от вас ожидаем:
- опыт работы на ленте новостей,
- знание украинского, русского и английского языка,
- понимание политической, экономической и социальной ситуации в стране и мире,
- умение выделять главное в потоке новостей,
- умение быстро писать новости,
- желание развиваться в сфере журналистики, энтузиазм, искренняя заинтересованность в новостях.
Условия:
- работа из офиса или из дома,
- стажировка в офисе на Подоле (важно, чтобы вам было удобно добраться),
- зарплата и график обсуждается,
- интересная и сложная работа в ведущем СМИ Украины, возможность повысить свои профессиональные навыки,
- перспектива карьерного роста,
- очень дружный и доброжелательный коллектив.
Присылайте резюме на YZharovskyi@nv.ua