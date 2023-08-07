NV ищет редактора ленты новостей 7 августа, 09:03 Если вас заинтересовала наша вакансия, то обязательно присылайте свое резюме (Фото:NV)

Отдел новостей сайта NV.ua ищет редактора новостной ленты. Большим преимуществом будет наличие примеров написанных вами новостей — присылайте вместе с резюме!

Что вы будете делать:

мониторить информационное пространство, выбирать самое важное, самое актуальное, самое интересное,

оперативно писать и выпускать на сайт новости,

Что мы от вас ожидаем:



Видео дня

опыт работы на ленте новостей,

знание украинского, русского и английского языка,

понимание политической, экономической и социальной ситуации в стране и мире,

умение выделять главное в потоке новостей,

умение быстро писать новости,

желание развиваться в сфере журналистики, энтузиазм, искренняя заинтересованность в новостях.

Условия:

работа из офиса или из дома,



стажировка в офисе на Подоле ( важно, чтобы вам было удобно добраться),

важно, чтобы вам было удобно добраться), зарплата и график обсуждается,

интересная и сложная работа в ведущем СМИ Украины, возможность повысить свои профессиональные навыки,

перспектива карьерного роста,

очень дружный и доброжелательный коллектив.

Присылайте резюме на YZharovskyi@nv.ua