NV ищет менеджера/менеджера по продажам рекламы
Вакансия в NV (Фото:NV)
Привет! Sale-отдел медиахолдинга NV ищет менеджера/менеджера по продажам рекламы.
Наш идеальный кандидат/ка — это проактивный человек, который знает основы психологии и дипломатии, владеет грамотной речью, имеет амбиции и харизму.
Будет плюсом, если у тебя есть успешный опыт работы с активными продажами и с холодными звонками в направлении didgital.
Что будет в твоих обязанностях?
- активный поиск потенциальных рекламодателей;
- анализ рынка конкурентов;
- ведение переговоров с потенциальными партнерами;
- подготовка медиа-планов и предложений.
- Что для нас важно:
- свободное владение украинским языком;
- сильные коммуникативные навыки;
- амбициозность и желание развиваться.
Вместо этого мы предлагаем тебе:
- работа в престижном независимом издании, которое быстро развивается;
- бесплатное обучение;
- достойный уровень оплаты труда;
- широкие возможности для роста и самореализации;
- уютный, комфортабельный офис (Подол).
Если ты узнал/ла себя в описании и у тебя есть огромное желание учиться и развиваться, тогда скорее присылай свое резюме на trudenko@nv.ua.
В случае положительного ответа мы свяжемся с тобой в течение 2 недель.
Будем рады знакомству!