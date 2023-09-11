NV ищет менеджера/менеджера по продажам рекламы

11 сентября, 14:37
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Вакансия в NV (Фото:NV)

Вакансия в NV (Фото:NV)

Привет! Sale-отдел медиахолдинга NV ищет менеджера/менеджера по продажам рекламы.

Наш идеальный кандидат/ка — это проактивный человек, который знает основы психологии и дипломатии, владеет грамотной речью, имеет амбиции и харизму.

Будет плюсом, если у тебя есть успешный опыт работы с активными продажами и с холодными звонками в направлении didgital.

Видео дня

Что будет в твоих обязанностях?

  • активный поиск потенциальных рекламодателей;
  • анализ рынка конкурентов;
  • ведение переговоров с потенциальными партнерами;
  • подготовка медиа-планов и предложений.
  • Что для нас важно:
  • свободное владение украинским языком;
  • сильные коммуникативные навыки;
  • амбициозность и желание развиваться.

Вместо этого мы предлагаем тебе:

  • работа в престижном независимом издании, которое быстро развивается;
  • бесплатное обучение;
  • достойный уровень оплаты труда;
  • широкие возможности для роста и самореализации;
  • уютный, комфортабельный офис (Подол).

Если ты узнал/ла себя в описании и у тебя есть огромное желание учиться и развиваться, тогда скорее присылай свое резюме на trudenko@nv.ua.

В случае положительного ответа мы свяжемся с тобой в течение 2 недель.

Будем рады знакомству!

Редактор: Евгений Жаровский

Теги:   Вакансии

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