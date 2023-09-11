NV ищет менеджера/менеджера по продажам рекламы 11 сентября, 14:37 Вакансия в NV (Фото:NV)

Привет! Sale-отдел медиахолдинга NV ищет менеджера/менеджера по продажам рекламы.

Наш идеальный кандидат/ка — это проактивный человек, который знает основы психологии и дипломатии, владеет грамотной речью, имеет амбиции и харизму.



Будет плюсом, если у тебя есть успешный опыт работы с активными продажами и с холодными звонками в направлении didgital.

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Что будет в твоих обязанностях?

активный поиск потенциальных рекламодателей;

анализ рынка конкурентов;

ведение переговоров с потенциальными партнерами;

подготовка медиа-планов и предложений.

Что для нас важно:

свободное владение украинским языком;

сильные коммуникативные навыки;

амбициозность и желание развиваться.

Вместо этого мы предлагаем тебе:

работа в престижном независимом издании, которое быстро развивается;

бесплатное обучение;

достойный уровень оплаты труда;

широкие возможности для роста и самореализации;

уютный, комфортабельный офис ( Подол).

Если ты узнал/ла себя в описании и у тебя есть огромное желание учиться и развиваться, тогда скорее присылай свое резюме на trudenko@nv.ua.

В случае положительного ответа мы свяжемся с тобой в течение 2 недель.

Будем рады знакомству!