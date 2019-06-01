В зоне ОСС двое военнослужащих получили ранения
31 мая боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня, из них пять раз — с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия.
Об этом сообщает пресс-штаб операции Объединенных сил.
Боевики обстреливали украинских военных из гранатометов различных систем, противотанковых ружей, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Под обстрелы попали Водяное, Марьинка, Красногоровка, Трудовское, Авдеевка, Старогнатовка, Майское и Новолуганское.
Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
С начала текущих суток обстрелов позиции Объединенных сил не зафиксировано.