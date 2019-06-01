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В зоне ОСС двое военнослужащих получили ранения

Вчера, 07:43
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В зоне ОСС двое военнослужащих получили ранения - фото

Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

Иллюстративное фото

31 мая боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня, из них пять раз — с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия.

Об этом сообщает пресс-штаб операции Объединенных сил.

Боевики обстреливали украинских военных из гранатометов различных систем, противотанковых ружей, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Под обстрелы попали Водяное, Марьинка, Красногоровка, Трудовское, Авдеевка, Старогнатовка, Майское и Новолуганское.

Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

С начала текущих суток обстрелов позиции Объединенных сил не зафиксировано.

Теги:   Российская агрессия Война на Донбассе ООС

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