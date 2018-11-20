В зоне ООС сбили российский беспилотник

Военные Операции объединенных сил сбили российский беспилотник.
Как сообщили в пресс-службе штаба, беспилотник типа Орлан-10 осуществлял сбор разведывательной информации по маршруту Бахмут-Константиновка-Очеретино.
После подтверждения работы летательного аппарата, цель была уничтожена огневым подразделением противовоздушной обороны Воздушных сил ВСУ.
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