20 ноября 2018, вторник

В зоне ООС сбили российский беспилотник

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Беспилотник проводил разведку
Фото: Штаб ООС

Беспилотник проводил разведку

Военные Операции объединенных сил сбили российский беспилотник.

Как сообщили в пресс-службе штаба, беспилотник типа Орлан-10 осуществлял сбор разведывательной информации по маршруту Бахмут-Константиновка-Очеретино.

После подтверждения работы летательного аппарата, цель была уничтожена огневым подразделением противовоздушной обороны Воздушных сил ВСУ.

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