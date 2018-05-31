В зоне ООС ранен один украинский боец

В четверг, 31 мая, боевики российско-оккупационного войска девять раз открывали огонь в сторону украинских позиций на Донбассе, в результате один боец ​​получил ранения.

Об этом говорится в вечерней сводке штаба операции Объединенных сил.

По информации украинских военных, оккупанты четыре раза применили тяжелое вооружение - 122-мм артиллерийские системы, 120 и 82-мм минометы.

"Наиболее напряженной была обстановка в районе населенных пунктов Чермалык и Павлополь, где подразделения Объединенных сил вели активные оборонительные действия", - добавили в штабе.

Напомним, что 30 мая боевики 28 раз нарушили режим прекращения огня. В результате боевых действий были ранены два украинских военных.