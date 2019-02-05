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В зоне ООС погиб украинский военный, еще один ранен

Сегодня, 07:14
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EPA

Иллюстративное фото

За прошедшие сутки в районе операции Объединенных сил террористы восемь раз нарушили режим прекращения огня, четыре раза применив запрещенное вооружение.

Как сообщает пресс-центр ООС, в полосе действий оперативно-тактической группировки Восток из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов были обстреляны украинские позиции в районе Опытного, а из стрелкового оружия - вблизи Невельского.

В полосе действий оперативно-тактической группировки Север боевики из минометов калибра 82 мм гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов вели огонь в районе хутора Вольный. Вблизи Новолуганского террористы применили гранатометы, а неподалеку Кримского - 82 мм минометы.

В штабе также добавили, что в результате обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.

По данным разведки, за минувшие сутки шесть оккупантов были уничтожены и четверо получили тяжелые ранения.

В течение текущих суток враг обстрелов со стороны боевиков не было.

Теги:   Операция Объединенных сил на Донбассе Донбасс ООС

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