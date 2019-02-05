В зоне ООС погиб украинский военный, еще один ранен Сегодня, 07:14 288 Цей матеріал також доступний українською EPA Иллюстративное фото EPA

За прошедшие сутки в районе операции Объединенных сил террористы восемь раз нарушили режим прекращения огня, четыре раза применив запрещенное вооружение.

Как сообщает пресс-центр ООС, в полосе действий оперативно-тактической группировки Восток из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов были обстреляны украинские позиции в районе Опытного, а из стрелкового оружия - вблизи Невельского.

В полосе действий оперативно-тактической группировки Север боевики из минометов калибра 82 мм гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов вели огонь в районе хутора Вольный. Вблизи Новолуганского террористы применили гранатометы, а неподалеку Кримского - 82 мм минометы.

В штабе также добавили, что в результате обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.

По данным разведки, за минувшие сутки шесть оккупантов были уничтожены и четверо получили тяжелые ранения.

В течение текущих суток враг обстрелов со стороны боевиков не было.