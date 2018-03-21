В зоне АТО сохраняется режим тишины - штаб

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В первую половину суток режим перемирия придерживался

В первую половину суток режим перемирия придерживался

В среду, 21 марта, на Донбассе зафиксировано соблюдение режима прекращения огня со стороны боевиков российско-оккупационных войск.

"По состоянию на 18.00 обстрелов со стороны сил российско-оккупационных войск не зафиксировано", - сообщили в пресс-центре штаба АТО.

По словам украинских военных, ситуация находится под контролем. Силы АТО продолжают неуклонно соблюдать режим тишины.

Напомним, что 20 марта в зоне АТО было зафиксировано пять обстрелов украинских позиций со стороны террористов. Вследствие вражеского огня один украинский военный получил ранения, еще один получил боевую травму.

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