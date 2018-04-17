В зоне АТО снайпер боевиков застрелил украинского военного

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Иллюстративное фото

Иллюстративное фото

Во вторник, 17 апреля, на Донбассе погиб 50-летний украинский военнослужащий Михаил Шозда.

Об этом сообщил председатель Львовского областного совета Александр Ганущин, передает Zaxid.net.

Военнослужащего из Львова смертельно ранил снайпер российско-оккупационных войск вблизи Торецка Донецкой области.

Михаил Шозда служил старшим сержантом в составе 24-й отдельной механизированной бригады им. Короля Даниила.

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Напомним, что 16 апреля в результате вражеских обстрелов один украинский военный погиб, трое были ранены и еще двое военнослужащих получили боевые травмы.

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