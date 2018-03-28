В зоне АТО подорвался сапер ГСЧС

В среду, 28 марта, в Донецкой области во время работ по разминированию получил ранения пиротехник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщили в ведомстве, инцидент произошел вблизи Донецкой фильтровальной станции в Ясиноватском районе.

В результате взрыва неизвестного предмета сапер Анатолий Красноперов получил перелом двух пальцев правой руки и контузию. Пострадавший доставлен в больницу города Авдеевка. Его состояние оценивается как стабильное.

Напомним, по данным волонтерских организаций, наиболее заминированные территории на Донбассе расположены в районе Станицы Луганской, Краматорска, Славянска, Мариуполя.