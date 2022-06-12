В Запорожье поднимают цены на проезд

12 июня, 19:45
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Запорожье поднимает цены на проезд в маршрутках (Фото:kiev.vgorode.ua)

Запорожье поднимает цены на проезд в маршрутках (Фото:kiev.vgorode.ua)

В Запорожье с понедельника, 13 июня, поднимутся цены на проезд в маршрутках.

Об этом сообщает городской совет Запорожья.

По словам секретаря городского совета Анатолия Куртева, повышение цен связано с подорожанием топлива и будет действовать только в период военного времени.

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«Мы решили, что новая цена на проезд будет компенсировать только подорожание горючего, а другие составляющие тарифа мы применять не будем. Такое решение позволило нам повысить цены на проезд в маршрутных такси минимально — всего до 12 гривен», — сказал он.

Исключение составят длинные маршруты, курсирующие в Хортицкий район, стоимость проезда на маршрутах номер 10, 92, 55, 87, 36, 96 и 58 будет 13 гривен.

Отмечено, что проезд в городском электротранспорте остается бесплатным до конца военного положения.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Транспорт Маршрутки Запорожье Цены

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