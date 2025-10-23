В Украину вернули 1000 тел погибших защитников

Россия передала Украине 1000 тел, которые, как утверждает страна-агрессор, принадлежат украинским военным (Фото: Координационный штаб по обращению с военнопленными/Telegram)

В четверг, 23 октября, в Украину вернули 1000 тел , которые, по утверждению страны-агрессора России, принадлежат украинским военным.

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Эксперты в ближайшее время проведут все необходимые экспертизы и идентифицируют репатриированные тела.

В Коордштабе отметили, что репатриационные мероприятия удалось провести по результатам работы сотрудников штаба, Объединенного центра при СБУ, ВСУ, МВД, Офиса Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Секретариата Уполномоченного по лицам пропавших без вести и ГСЧС.

Там добавили, что репатриации прошли при содействии Международного Комитета Красного Креста.

В последний раз о возвращении в Украину погибших военных ВСУ сообщалось 18 августа — тогда в результате репатриаций также удалось вернуть 1000 тел.