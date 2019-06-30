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Прогноз погоды: в Украину возвращается жара

Вчера, 16:12
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Michelle Robinson/Flickr

В ближайшие сутки, 1 июля, погоду в Украине будет определять сухая воздушная масса, ночь будет умеренно теплой, день — жарким, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В понедельник в Украине без осадков, температура ночью 12−17°, в восточных областях 9−14°, днем 29−34°.

В Киеве — без осадков; температура ночью 15−17°, днем 31−33°.

Во вторник, 2 июля, синоптики прогнозируют ночью в западных областях, днем в Украине, кроме южной части, местами кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков. Ветер западный и северо-западный, 5−10 м/с.

Температура ночью 17−22°, днем 25−30°, на юге, востоке и в Днепропетровской области 30−35°.

В Киеве 2 июля ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, 5−10 м/с. Температура ночью около 20°, днем 26−28°.

Теги:   Прогноз погоды Погода

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